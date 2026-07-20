Sức sống mới ở Hội Thịnh

Về Hội Thịnh hôm nay, thấy một miền quê trù phú đang bừng sáng với hạ tầng đồng bộ, cảnh quan sạch đẹp và chất lượng sống của người dân được nâng cao. Diện mạo khang trang này là quả ngọt từ sự đồng thuận của “Ý Đảng, lòng dân” trong hành trình chung sức xây dựng quê hương văn minh, hiện đại.

Hạ tầng giao thông xã Hội Thịnh khang trang sạch đẹp.

Xã Hội Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã Hội Thịnh, Duy Phiên và Thanh Vân. Sau điều chỉnh địa giới, xã Hội Thịnh có không gian phát triển rộng lớn với diện tích tự nhiên trên 25 km2 và quy mô dân số hơn 37.000 người. Không chỉ có lợi thế về dư địa, xã còn giữ vị trí giao thương vượt trội khi là đầu mối của hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 2A, 2C, các đường tỉnh 305, 306 cùng tuyến đường sắt chạy qua.

Biến tiềm năng thành động lực, lợi thế thành nguồn lực, xã Hội Thịnh đang tái cơ cấu nền kinh tế và kiến tạo những không gian tăng trưởng mới. Theo đó, trên cơ sở khai thác tối đa dư địa đất đai, địa phương đang tập trung lấp đầy các cụm công nghiệp Duy Phiên (75 ha), Vân Hội (60 ha); đồng thời phối hợp đề xuất quy hoạch Khu công nghiệp Hoàng An - Hội Thịnh (200 ha) làm hạt nhân bứt phá cho tương lai. Sự mở rộng mạnh mẽ của hạ tầng công nghiệp chính là bệ phóng kích hoạt làn sóng chuyển dịch lao động từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ, từ đó tác động trực tiếp và nâng cao nguồn thu nhập cho từng hộ dân.

Ở góc độ thương mại, dịch vụ, địa phương tối ưu hóa hạ tầng hệ thống chợ truyền thống (chợ Duy Phiên, chợ Thanh Vân và chợ Hội Thịnh), nhằm kích cầu hoạt động kinh doanh của gần 600 hộ dân. Trong nông nghiệp, dấu ấn đột phá cũng hiện hữu rõ nét qua phong trào thi đua sản xuất giỏi, ứng dụng công nghệ cao với giống lúa chất lượng VNR 88 và các mô hình chăn nuôi sinh học bảo vệ môi trường. Nhờ chiến lược khai thác nguồn lực bài bản, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Hội Thịnh đạt hơn 470 tỷ đồng, vượt gần 170% dự toán tỉnh giao, đồng thời nâng thu nhập bình quân người lên 73 triệu đồng/người/năm.

Cùng với dồn lực phát triển kinh tế, Hội Thịnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội. Trong đó nổ bật là việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo vào cuối năm 2025. Không gian sống của người dân cũng được cải thiện rõ rệt nhờ làm tốt công tác thu gom, xử lý triệt để rác thải sinh hoạt và bảo vệ cảnh quan xanh. Vùng quê đáng sống càng thêm trọn vẹn khi sự nghiệp giáo dục và y tế ghi nhận những bứt phá lớn: 12/12 trường học giữ vững chuẩn quốc gia, cả 4 trạm y tế trên địa bàn sau khi nhận bàn giao đều đạt chuẩn, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Ông Phạm Anh Quang - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã cho biết: Để tạo động lực bứt phá kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo chiều sâu bền vững, địa phương đang tập trung dồn lực đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị. Xã ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, hoàn thiện mạng lưới giao thông, giáo dục và y tế cơ sở. Đi đôi với nâng cấp hạ tầng, Hội Thịnh quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, hoàn thành dứt điểm các dự án giãn dân và đấu giá; đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu OCOP gắn với Phong trào Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường.

Hành trình đổi thay của Hội Thịnh hôm nay là minh chứng cho thấy, khi ý Đảng hòa cùng lòng dân. Sau một năm sáp nhập, những kết quả toàn mà Hội Thịnh đạt được nhôm nay tạo tiền đề vững chắc để địa phương bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, hứa hẹn đưa Hội Thịnh sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu, một vùng quê giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

Trần Tỉnh