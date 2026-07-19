Giá vàng tiếp tục tuần giao dịch ảm đạm, các chuyên gia bi quan về triển vọng giá tuần tới

Giá vàng thế giới lại trải qua một tuần giao dịch đáng thất vọng, đóng cửa ở mức 4.017,3 USD/ounce khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng vọt và dữ liệu kinh tế khả quan tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này. Trong nước, giá vàng miếng SJC tuần qua tiếp tục giảm 2,4 triệu đồng, xuống mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Ngọc Bích

Giá vàng trong nước tiếp tục “bốc hơi” 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tuần này tiếp tục giảm theo diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng so ngày này tuần trước. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 16 giờ ngày 19/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 16 giờ 30 phút sáng 19/7.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 143,3-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm lần lượt 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 3 triệu đồng/lượng và 2,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 142,6- 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 142,6-147,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 2,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp

Giá vàng thế giới tiếp tục trải qua tuần giao dịch ảm đạm khi dữ liệu lạm phát của Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm chỉ đem lại động lực hỗ trợ không đáng kể, trong khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, giá dầu tăng vọt và dữ liệu kinh tế khả quan tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.108,18 USD/ounce vào tối Chủ nhật, sau đó duy trì dao động quanh mức 4.050-4.122 USD/ounce.

Tiếp đó, lực bán tăng tốc vào thứ Năm sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh hơn củng cố kỳ vọng rằng FED sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, trong khi sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ-Iran đẩy giá dầu thô lên cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới mức 4.000 USD và sau đó thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức 3.959,37 USD/ounce trước khi hoạt động mua vào giúp giá phục hồi nhẹ. Kết thúc tuần ở mức 4.015,83 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. Ảnh: kitco.com

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) phần lớn đều bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý của người dân vẫn chia rẽ và thiếu quyết đoán sau khi kim loại quý này liên tục về lại mức hỗ trợ 4.000 USD.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết: Tuần tới, giá vàng khó có thể giữ nguyên, nhưng sẽ biến động trong một phạm vi nhất định, kim loại quý này cũng chỉ có thể bứt phá cho đến khi thị trường xác nhận thông tin chắc chắn rằng FED không tăng lãi suất.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International Rich Checkan phân tích: “Giá vàng đã kiểm tra mức hỗ trợ 4.000 USD nhiều lần trong vài tháng qua và mỗi khi giá vàng về lại vùng này, lực mua mới lại xuất hiện nhưng chưa đủ để tạo thành một đợt tăng giá bền vững”.

Theo chuyên gia Rich Checkan, giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới nếu giá vàng vượt qua mức hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce.

Về phần mình, ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive nhận định rằng, phiếu công nghệ đang tiếp tục sụt giảm và điều này có thể nhấn chìm mọi thứ và dẫn đến một đợt bán tháo tràn lan các loại tài sản khác trên diện rộng.

Bà Nguyễn Thu Lan, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Ngoại hối tại Commerzbank cho biết, trong ngắn hạn, tiềm năng tăng giá của vàng có thể vẫn còn hạn chế.

“Với việc xung đột leo thang liên tục tại Trung Đông và nguy cơ giá năng lượng tăng mạnh trở lại, kỳ vọng về việc tăng lãi suất có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian gây bất lợi cho kim loại quý”, vị nữ chuyên gia nhận định.

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với tâm lý Phố Wall (Wall Street) chuyển sang bi quan sau khi giá vàng không tăng mạnh bất chấp hàng loạt dữ liệu kinh tế tích cực. Chỉ 1 chuyên gia (tương đương 7%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 11 người khác (79%) cho rằng giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại (14%) nghiêng về quan điểm đi ngang.

Trong khi đó, 169 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia khảo sát. Trong đó, 68 nhà đầu tư (tương đương 40%) tỏ ra bi quan về triển vọng giá vàng trong tuần tới, 61 người khác (36%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 40 nhà đầu tư còn lại (24%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Theo nhandan.vn