Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với hoạt động vận chuyển, giao thương, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật gia tăng, nguy cơ phát sinh, xâm nhập và lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm luôn hiện hữu. Vì vậy, chủ động phòng, chống dịch bệnh không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững.

Với quy mô hơn 300 nghìn con gà thịt giống Lạc Thủy và gà Mía mỗi lứa, chưa kể gà giống, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh luôn được anh Bùi Xuân Trường (xã Tam Nông) đặc biệt quan tâm. Anh Trường chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm chăn nuôi gà. Những năm đầu do chưa có kiến thức, kỹ thuật phòng bệnh còn hạn chế nên đàn gà thường xuyên mắc bệnh, thậm chí có thời điểm bị chết hàng loạt.

Nhờ chủ động phòng, chống dịch bệnh, trang trại nuôi gà thịt của anh Bùi Xuân Trường (xã Tam Nông) hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh, lây lan mầm bệnh, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

“Sau khi được cán bộ thú y hướng dẫn, gia đình tôi đã thay đổi phương thức chăn nuôi, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo từng giai đoạn phát triển của đàn gà, đồng thời chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Nhờ đó, dịch bệnh được kiểm soát, việc chăn nuôi duy trì ổn định nhiều năm nay” - anh Trường cho biết. Không chỉ bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình, trang trại của anh Trường còn tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động tại địa phương.

Chăn nuôi tiếp tục là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành nông nghiệp Phú Thọ. Tính đến hết tháng 6 năm nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh đạt gần 381 nghìn con; đàn lợn đạt trên 1,81 triệu con, đàn gia cầm đạt hơn 38,5 triệu con. Tỉnh có khoảng 5.300 trang trại chăn nuôi, trong đó hơn 100 trang trại quy mô lớn, 800 trang trại quy mô vừa và trên 4.000 trang trại quy mô nhỏ.

Sự phát triển của chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn và gia cầm theo hướng trang trại, công nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm ổn định và tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về quy mô, nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng luôn tiềm ẩn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gồm 8 ổ dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy trên 1.690 con lợn với tổng khối lượng hơn 52 tấn; 6 ổ dịch dại; 2 ổ dịch viêm da nổi cục và 3 ổ dịch cúm gia cầm, với hơn 11.300 con gia cầm chết và tiêu hủy.

Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, chính quyền các địa phương đã kịp thời báo cáo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời có biện pháp xử lý, hạn chế dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại cho chăn nuôi.

Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã cung ứng 17.800 lít hóa chất khử trùng, 640.700 liều vắc xin các loại cho 100/148 xã phường; đồng thời tổ chức tiêm phòng và vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường vụ Xuân Hè đạt kết quả cao.

Các hộ chăn nuôi đại gia súc ở xã Thọ Văn chủ động tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho đàn bò.

Thực tế cho thấy, mỗi khi các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi xảy ra đều gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và nền kinh tế. Không chỉ làm giảm đàn vật nuôi, dịch bệnh còn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thực phẩm, biến động giá thị trường, tác động đến môi trường và đời sống người dân. Đặc biệt, một số bệnh trên vật nuôi như cúm gia cầm còn tiềm ẩn nguy cơ lây sang người, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nếu không được phát hiện, kiểm soát kịp thời.

Đồng chí Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, từng bước giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, nâng tỷ lệ chăn nuôi tập trung lên 50 - 60% tổng đàn. Ngành cũng sẽ tăng cường quản lý giống, an toàn thực phẩm, xử lý chất thải, đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăn nuôi; vận động người dân chủ động tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh".

Phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững không chỉ giúp bảo vệ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo đảm an ninh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, hiệu quả.

Quân Lâm