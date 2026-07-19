Tiên Lữ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xã Tiên Lữ đang quyết liệt vào cuộc, dốc toàn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Việc thúc đẩy dòng vốn này không chỉ hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nhà lớp học bộ môn Trường Tiểu học Văn Quán, xã Tiên Lữ.

Năm 2026, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công của xã Tiên Lữ được giao là 73,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài là 900 triệu đồng và vốn giao mới của năm 2026 là 72,4 tỷ đồng. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, ngay từ đầu năm, UBND xã Tiên Lữ đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư tập trung toàn lực triển khai kế hoạch.

Theo đó, địa phương ưu tiên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đối với các dự án mới phân bổ vốn để sớm lựa chọn nhà thầu và khởi công theo đúng quy định.

Một trong những điểm nhấn trong công tác quản lý điều hành ở Tiên Lữ là việc duy trì thường xuyên các hội nghị giao ban định kỳ. Tại đây, lãnh đạo xã trực tiếp lắng nghe chủ đầu tư và các đơn vị thi công báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện từng dự án.

Những nút thắt, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án đều được đưa ra phân tích để tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Sự đồng hành, đôn đốc sát sao của chính quyền địa phương đã giúp các nhà thầu có thêm động lực bứt phá tiến độ. Ông Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng công trình Nhà lớp học bộ môn Trường Tiểu học Văn Quán cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án đối với giáo dục, đơn vị thi công (Công ty TNHH Tuấn Huyên) đã chủ động nguồn nguyên vật liệu, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, các hạng mục chính đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhà thầu thi công quyết tâm hoàn thành, bàn giao công trình vào cuối tháng 10/2026, kịp thời phục vụ việc học tập, giảng dạy ngay trong học kỳ I của năm học mới.

Nhờ triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp từ khâu chỉ đạo đến hiện trường, tính đến cuối tháng 6/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của xã Tiên Lữ đạt 57,1 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm 2025 kéo dài đạt 900 triệu đồng (hoàn thành 100%); nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân được 56,2 tỷ đồng (đạt 77,7%).

Ông Dương Hà Phú - Trưởng phòng Kinh tế xã Tiên Lữ cho biết: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và sớm đưa các công trình vào khai thác, xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu. Yêu cầu chủ đầu tư phải lập kế hoạch thi công, giải ngân chi tiết cho từng dự án để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá định kỳ. Đồng thời, xã sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ giải ngân.

Cùng với đó, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, cần tập trung đi trước một bước. Chính quyền xã cam kết chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, không để xảy ra tình trạng “vốn chờ mặt bằng” làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Bên cạnh việc tăng cường đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ phương tiện và nguyên vật liệu ra công trường, xã Tiên Lữ đặc biệt lưu ý đến công tác nghiệm thu khối lượng. Các đơn vị chức năng được yêu cầu hướng dẫn nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng được nghiệm thu, quyết tâm không để dồn ứ hồ sơ vào thời điểm cuối năm.

Sự nghiêm túc, khoa học trong quản lý kết hợp với tinh thần quyết tâm cao là chìa khóa để Tiên Lữ hoàn thành thắng lợi kế hoạch đầu tư công năm 2026, đóng góp tích cực vào diện mạo hạ tầng ngày càng đổi mới của địa phương.

Trần Tỉnh