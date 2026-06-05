Đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế

Chiều 5/6, tại Công ty Cổ phần TASA Group, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách và thủ tục hành chính thuế cho gần 80 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan Thuế đã phổ biến những nội dung mới của chính sách thuế, tập trung vào các quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế; đồng thời thông tin về cơ sở pháp lý của hợp đồng lao động điện tử, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa công tác quản trị nhân sự.

Cán bộ Thuế tỉnh Phú Thọ giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế tại hội nghị.

Trong chương trình đối thoại, đại diện lãnh đạo và kế toán các doanh nghiệp đã trực tiếp trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách và thủ tục hành chính thuế.

Các ý kiến đã được cơ quan Thuế giải đáp, hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng cường sự đồng hành giữa cơ quan Thuế với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Tạ Thanh