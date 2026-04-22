Giá vàng sáng 22/4 giảm xuống dưới 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 22/4 đồng loạt điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.

Mở cửa phiên sáng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá chốt phiền ngày 21/4. Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra. Tương tự, DOJI và Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn xuống mức 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng trong nước hiện vẫn đang bám sát xu hướng của giá thế giới.

Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.750 USD/ounce, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 151 triệu đồng. Diễn biến trong phiên cho thấy giá vàng thế giới đã hồi phục nhẹ sau khi giảm mạnh xuống vùng giá 4.670 USD/ounce trong đêm qua.

Áp lực lên vàng đến từ việc chiến sự tại Iran làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó đẩy giá dầu tăng và làm gia tăng lo ngại lạm phát. Trong bối cảnh đó, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng thắt chặt thêm, khiến vàng, tài sản không sinh lãi, trở nên kém hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, sau nhịp giảm mạnh, lực mua bắt đáy đã xuất hiện trở lại trong nửa cuối phiên, giúp giá vàng phục hồi dần và quay lại vùng 4.740 - 4.750 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy nhu cầu vẫn hiện hữu ở các vùng giá thấp, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị chưa được giải quyết hoàn toàn.

Ở góc độ kỹ thuật, việc giá vàng đánh mất mốc 4.800 USD/ounce trước đó đang tạo áp lực đáng kể lên xu hướng ngắn hạn. Hiện tại, vùng 4.700 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi khu vực 4.780 - 4.800 USD/ounce trở thành vùng kháng cự quan trọng. Nếu không thể sớm quay lại trên mốc này, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng hoặc chịu thêm áp lực điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh khi nhà đầu tư theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ như thị trường lao động, chỉ số PMI và kỳ vọng lạm phát. Những thông tin này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng lãi suất và xu hướng tiếp theo của giá vàng thế giới.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc