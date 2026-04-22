Điện lực Phú An: Chủ động “vượt nắng”, đảm bảo cung ứng điện an toàn cao điểm hè

Trước dự báo mùa nắng nóng năm nay xuất hiện nhiều đợt nhiệt độ tăng cao đột biến, kéo theo nhu cầu sử dụng điện gia tăng mạnh, Điện lực Phú An đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật. Việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lưới điện ngay từ đầu mùa được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Để sẵn sàng cho các phương án thi công, công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị được triển khai khẩn trương. Đơn vị huy động tối đa nhân lực thực hiện lắp ráp, đấu nối sẵn hệ thống dây dẫn trong các bảng tủ điện, hòm công tơ mới ngay tại trụ sở. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn mà còn giúp rút ngắn thời gian thi công ngoài hiện trường, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Cán bộ, công nhân viên Điện lực Phú An lắp đặt hòm công tơ, chuẩn bị sẵn sàng vật tư

Song song với công tác chuẩn bị, Điện lực Phú An tăng cường rà soát toàn diện hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên, chú trọng đo đạc nhiệt độ tại các điểm tiếp xúc, các trạm biến áp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ quá tải. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động thực hiện san tải, cân pha và luân chuyển máy biến áp giữa các trạm để tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực đông dân cư.

Đồng thời, Điện lực cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây xanh nhằm ngăn ngừa triệt để các sự cố lưới điện do dông lốc mùa hè gây ra.

Công nhân Điện lực Phú An triển khai kiểm tra, khảo sát lưới điện.

Với tinh thần “đi trước một bước”, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân lực và vật lực là nền tảng vững chắc để đơn vị vượt qua áp lực phụ tải trong những ngày cao điểm. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành Điện, Điện lực Phú An cũng khuyến cáo người dân, các cơ quan và doanh nghiệp cần chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, khách hàng nên hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào các khung giờ cao điểm từ 11h30-15h00 và từ 20h00-23h00 để góp phần giữ vững dòng điện an toàn, thông suốt trong suốt mùa hè.

Vi Thu Huyền