Đô thị động lực - tầm nhìn và phát triển

Phú Thọ đang tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện tốt phúc lợi xã hội. Đồng thời phát triển kinh tế xanh, an toàn môi trường, phấn đấu trở thành trung tâm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của vùng và cả nước vào năm 2030. Quy hoạch đô thị động lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để đầu tư phát triển KT - XH theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Đô thị Vĩnh Yên đang phát triển trở thành đô thị công nghiệp hiện đại.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 60 đô thị, gồm 5 đô thị loại II và 55 đô thị loại III. TCác đô thị đã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển các vùng phụ cận hành lang kinh tế của các địa phương cũng như trên toàn tỉnh. Việc lấy các đô thị làm trụ cột, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH là chủ trương được tỉnh tập trung thực hiện từ nhiều năm nay.

Theo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được điều chỉnh, mục tiêu phát triển đô thị tỉnh thành 3 trục đô thị động lực chủ đạo, gồm vùng đô thị Việt Trì, vùng đô thị Vĩnh Yên - Bình Xuyên - Phúc Yên và vùng đô thị Hòa Bình. Quy hoạch này phù hợp với định hướng của hệ thống đô thị quốc gia, phù hợp cấu trúc chiến lược tổng thể KT-XH, an ninh, quốc phòng của tỉnh, của vùng; tạo tiền đề hình thành các đô thị lớn; phát triển đô thị bền vững theo hướng thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2026 - 2030, hệ thống đô thị của tỉnh sẽ được phát triển theo chiều sâu; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%. Trong đó, vùng đô thị Việt Trì gắn với 7 xã, phường gồm: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Phong Châu, Phú Thọ, Âu Cơ. Vùng có vai trò là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật, y tế, thương mại - tài chính và vùng kinh tế động lực của tỉnh. Nơi đây cũng là trung tâm kinh tế, đầu mối giao lưu lớn của vùng Nam đồng bằng sông Hồng; trung tâm đô thị động lực chủ đạo (cực phát triển trung tâm) đột phá trong chiến lược phát triển KT - XH của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng đô thị Vĩnh Yên - Bình Xuyên - Phúc Yên gắn với 4 phường gồm: Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xuân Hòa và Phúc Yên. Vùng này tập trung phát triển dọc theo các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - đường Vành đai 5, Quốc lộ 2A; giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển khu vực Đông Bắc của tỉnh kết nối với Thủ đô Hà Nội các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh. Đây là vùng được tỉnh tập trung phát triển thành vùng động lực tiềm năng lớn, với trọng tâm là trung tâm kinh tế, tài chính, trung tâm sản xuất ô tô, xe máy, điện tử của cả nước; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, thương mại, đô thị, dịch vụ logistics, y tế, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cao.

Đối với vùng đô thị Hòa Bình gắn với 4 phường gồm: Hòa Bình, Thống Nhất, Kỳ Sơn, Tân Hòa. Vùng đô thị tập trung phát triển dọc theo tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên; đường Vành đai 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21 A; giữ vai trò kết nối phát triển khu vực phía Nam của tỉnh và kết nối với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La. Nơi đây tập trung phát triển thành trung tâm công nghiệp điện, văn hóa, du lịch văn hóa, sinh thái, dịch vụ logistics...

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35 - 40%, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11 - 12%/năm. Vùng trung tâm sẽ đóng vai trò trọng yếu trong thúc đẩy đô thị hóa, công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu phạm vi toàn tỉnh. Việc quy hoạch hình thành 3 đô thị động lực chủ đạo là giải pháp quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện các dự án ưu tiên trong chương trình phát triển KT - XH, nhất là đầu tư nâng cấp kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển KT - XH theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại; nâng cao năng lực quản lý, quản trị đô thị, hình thành các mô hình “đô thị đáng sống”, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy KT - XH của tỉnh phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, xác định mục tiêu: Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao. Phấn đấu quy mô tổng sản phẩm (GRDP) cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 11 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng/năm. Dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt trên 910 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 45.000 doanh nghiệp hoạt động; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%...

Hiện thực hóa các mục tiêu trên, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và hạ tầng đô thị mới.

Xuân Hùng