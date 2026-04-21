Phú Thọ có 115 làng nghề, làng nghề truyền thống

Thời gian qua, các làng nghề, làng nghề truyền thống không chỉ đóng góp quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn mà còn bảo tồn nét văn hóa đặc sắc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Làng nghề làm bánh chưng Hùng Lô (phường Vân Phú) phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm gói bánh và thưởng thức bánh chưng tại chỗ.

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Phú Thọ hiện có 115 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận (95 làng nghề, 20 làng nghề truyền thống). Trong đó có 103 làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển ổn định, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, thủ công mỹ nghệ, mộc, dệt vải...

Các làng nghề, làng nghề truyền thống giải quyết việc làm cho hơn 41.000 lao động với thu nhập bình quân từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng. Việc nâng quy mô sản xuất, áp dụng công nghệ được các làng nghề, làng nghề truyền thống từng bước quan tâm nhằm tăng sức tiêu thụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, một số làng nghề bước đầu áp dụng kinh tế tuần hoàn và du lịch đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Làng nghề làm mỳ gạo, làm bánh chưng Hùng Lô (phường Việt Trì) đã gắn kết chương trình City tour Việt Trì, phục vụ du khách tham quan quy trình sản xuất mỳ gạo, trải nghiệm gói bánh chưng và thưởng thức bánh chưng tại chỗ...

Bùi Minh