Đẩy nhanh tiến độ Dự án đô thị xanh Vĩnh Phúc

Sau hơn 4 năm tích cực triển khai, đến nay, các gói thầu của dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án đô thị xanh Vĩnh Phúc) được thực hiện tại khu vực Vĩnh Phúc cơ bản đạt và vượt tiến độ đề ra. Dự kiến sẽ có một số gói thầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026, góp phần xây dựng đô thị Vĩnh Phúc xanh - sạch - đẹp.

Hợp phần 2 - Thoát nước và xử lý nước khu vực Vĩnh Yên giai đoạn II đang hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án đô thị xanh Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 2.234,6 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 1.634 tỷ đồng, chiếm 73,0%; vốn ODA (ADF) hơn 900 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi (OCR) 620 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 44,6 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh bố trí từ ngân sách gần 600 tỷ đồng, chiếm 27%. Dự án có 7 hợp phần với 8 gói xây lắp, được thực hiện tại khu vực Vĩnh Phúc với tổng diện tích đất phải thu hồi 44,16ha.

Mục tiêu của dự án là từng bước thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc theo quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và từng bước hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải khu vực Vĩnh Yên cũ nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, bảo tồn và giữ gìn diện tích hồ Đầm Vạc. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực Vĩnh Yên có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, gắn phát triển kinh tế với mô hình tăng trưởng xanh. Đồng thời, tạo không gian, vành đai công viên cây xanh phục vụ chung cho cộng đồng dân cư và cải thiện môi trường cảnh quan đô thị Vĩnh Phúc.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do phải điều chỉnh quy mô, tính chất dự án, dự án phải gia hạn, nhất là quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phát sinh vướng mắc, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, chủ đầu tư, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các vướng mắc dần được tháo gỡ, từng bước thực hiện quy trình dự án theo cam kết với nhà đầu tư. Cụ thể, hợp phần 1 - “Nạo vét 60ha và 3km đường dạo phía Nam ven hồ Đầm Vạc (Vĩnh Yên)", đến nay, gói thầu VY-CW01 đã thi công kè được 2,5/3,2km; nạo vét được 150.000/1.000.000m3, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026 với tổng giá trị hợp đồng 173,9 tỷ đồng.

Hợp phần 2, gồm 3 gói thầu xây lắp, đến đầu tháng 3/2026, các gói thầu đều thực hiện đạt từ 80 - 100% khối lượng theo thiết kế ban đầu, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026. Tuy nhiên, do bổ sung thêm một số hạng mục thu gom và xử lý nước thải để đồng bộ cơ sở hạ tầng thoát nước đang tổ chức khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến khởi công trong quý III/2026.

Hợp phần 3 gồm hệ thống đấu nối nước thải cấp 3 đã hoàn thành đúng tiến độ, đang thực hiện thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng là UBND phường Vĩnh Yên. Đối với hợp phần 4, đã hoàn thành bàn giao dự án cho địa phương. Dự kiến, hoàn thành quyết toán trong năm 2026. Các hợp phần 5, hợp phần 6 về “Phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc”, “Đường hạ tầng khung Làng đại học” đang tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và dự kiến khởi công trong tháng 4 và tháng 5/2026.

Đoàn cán bộ Bộ Tài chính cùng lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc kiểm tra thực tế dự án Đường hạ tầng khung làng đại học đang thi công.

Đồng chí Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc Nguyễn Quốc Hải cho biết: Các gói thầu của Dự án đô thị xanh Vĩnh Phúc được triển khai sớm và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh về bồi thường hỗ trợ GPMB tại một số gói thầu khiến dự án chậm tiến độ. Tại một số gói thầu thuộc hợp phần 1, hợp phần 5 vẫn còn gần 21.000m2 chưa thực hiện thu hồi đất; 14 hộ dân chưa nhận tiền đền bù với diện tích gần 4.300m2; quá trình thi công phát sinh 2 hộ có đất vườn với tổng diện tích 4.151m2 (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và 1 thửa đất khai hoang của hộ dân với diện tích 48.692m2 nằm trong phạm vi lòng hồ.

Hiện nay, chủ đầu tư phối hợp với UBND phường Vĩnh Yên hoàn tất các thủ tục thu hồi đất theo quy định; giải quyết tranh chấp giữa các hộ dân và tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được vai trò, ý nghĩa của dự án, từ đó nhận tiền hỗ trợ đền bù. Đối với gói thầu tư vấn giám sát môi trường xã hội có giá trị 5,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA. Song sau khi gia hạn Hiệp định vay với ADB thì sẽ không được tiếp tục sử dụng vốn vay ODA để thanh toán chi phí tư vấn giám sát môi trường xã hội, đến hết Hiệp định vay sử dụng vốn đối ứng.

Chủ đầu tư đang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí tư vấn giám sát môi trường xã hội, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và bổ sung giá hợp đồng cho gói thầu giám sát môi trường xã hội làm căn cứ thực hiện; dự kiến trình bổ sung hợp đồng trong tháng 4/2026.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các quy trình, số liệu; phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, vận động, trường hợp hộ dân không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công đúng tiến độ.

Xuân Hùng