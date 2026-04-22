Canh giữ “lá phổi xanh” Đền Hùng trong ngày hội lớn

Không chỉ là không gian sinh thái bao quanh Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, những cánh rừng nơi đây còn mang giá trị văn hóa, tâm linh thiêng liêng gắn với cội nguồn dân tộc. Trong những ngày diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai nghiêm ngặt, đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho rừng thiêng và không gian lễ hội.

Trong những ngày diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, lượng du khách hành hương về Đền Hùng tăng cao, đặt ra yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm bảo đảm an toàn cho di tích, cảnh quan sinh thái cũng như tính mạng, tài sản của Nhân dân và du khách.

Cán bộ phòng Quản lý và Phát triển rừng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng trong dịp lễ hội năm 2026.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng hiện có hơn 500 ha rừng bao quanh. Mỗi cánh rừng, mỗi triền đồi không chỉ có giá trị về sinh thái mà còn gắn liền với không gian văn hóa linh thiêng của dân tộc. Vì vậy, việc bảo vệ rừng trong mùa lễ hội càng trở nên cấp thiết.

Ngay từ trước thời điểm khai hội, Ban Quản lý Khu di tích đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường các giải pháp PCCCR, lấy phòng ngừa là chính.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và du khách. Các nội dung trọng tâm được nhấn mạnh như: không mang lửa vào rừng, không chăn thả gia súc, không đốt rác, không chặt phá rừng, không săn bắt động vật hoang dã, không xâm hại di tích. Đây được coi là “hàng rào mềm” nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ cháy rừng.

Các khu dân cư giáp ranh rừng quốc gia được yêu cầu tăng cường kiểm tra hệ thống điện nhằm phòng ngừa nguy cơ chập cháy, thu gom và xử lý rác đúng quy định; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và kịp thời báo cho lực lượng chức năng để xử lý ngay từ ban đầu. Ý thức cộng đồng từng bước được nâng lên rõ rệt, người dân không chỉ chấp hành tốt các quy định mà còn chủ động tham gia giám sát, phát hiện nguy cơ cháy rừng, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý kịp thời ngay từ ban đầu.

Một điểm mới trong mùa lễ hội năm nay là việc tăng cường cơ chế phối hợp “từ sớm, từ xa”. Các đường dây nóng được công khai tới từng hộ dân trong khu vực và vùng giáp ranh rừng diện tích 508 ha rừng đã được cắm mốc quy hoạch, giúp việc tiếp nhận thông tin, xử lý tình huống được nhanh chóng, kịp thời. Các địa phương cũng bố trí lực lượng tại chỗ, hướng dẫn đường cho các đơn vị tăng cường tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có tình huống xảy ra.

Đáng chú ý, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã thành lập Đội bảo vệ rừng Khu rừng quốc gia Đền Hùng gồm 20 cán bộ có kinh nghiệm được lựa chọn từ các đơn vị kiểm lâm, trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường trong suốt thời gian diễn ra lễ hội và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đây là lực lượng nòng cốt, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm, xử lý nhanh các nguy cơ cháy rừng và vi phạm lâm luật.

Song song với đó, công tác quản lý khu vực hồ cảnh quan và môi trường sinh thái trong khu di tích cũng được tăng cường. Các hành vi như bơi lội, đánh bắt cá trái phép, phá hoại biển cảnh báo, hàng rào bảo vệ đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan.

Trong suốt thời gian lễ hội, lực lượng Công an các xã, Trung đội Cảnh sát cơ động bảo vệ môi trường của Khu di tích cùng các đơn vị liên quan duy trì chế độ trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Các tổ công tác thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, không sử dụng lửa tùy tiện, không đốt vàng mã sai nơi quy định. Nhờ đó, ý thức của du khách từng bước được nâng cao, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt trong công tác PCCCR. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC khu vực I phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm Phong Châu và Ban Quản lý Khu di tích bố trí lực lượng trực, tăng cường tuần tra, kiểm tra thực địa nhằm đánh giá sát tình hình, dự báo và cảnh báo sớm các nguy cơ cháy rừng. Những khu vực có nguy cơ cao được rà soát, khoanh vùng, triển khai các biện pháp phòng cháy phù hợp như phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, bố trí lực lượng canh gác.

Cùng với đó, công tác trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ được chú trọng. Các điểm hóa vàng trên núi đều được bố trí bình chữa cháy cầm tay; các hộ kinh doanh trong Khu di tích được yêu cầu trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy theo quy định.

Đồng chí Đào Duy Tùng - Trưởng phòng Quản lý và Phát triển rừng Khu di tích cho biết, đơn vị xác định rõ phương châm “phòng là chính, chữa phải kịp thời, hiệu quả”. Việc thành lập đội bảo vệ rừng tăng cường trong dịp lễ hội đã giúp nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm và xử lý nhanh các tình huống phát sinh, hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng cùng ý thức trách nhiệm của người dân và du khách góp phần giữ vững an toàn cho những cánh rừng thiêng, bảo đảm không gian lễ hội trang nghiêm, an toàn, trọn vẹn trong thời gian diễn ra ngày hội lớn của dân tộc.

Hoàng Hương