Chủ động phòng, chống thiên tai từ sớm, từ xa

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn, công tác phòng, chống thiên tai không còn là nhiệm vụ mang tính thời vụ mà trở thành yêu cầu thường xuyên, cấp thiết đối với mỗi địa phương. Ở xã Hiền Lương, tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa” đang được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Cán bộ xã Hiền Lương kiểm tra tuyến đê hữu sông Thao dọc Quốc lộ 32C, trong đó có đoạn tường chắn tránh lũ dài hơn 1km nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai.

Năm 2025, tình hình thời tiết trên địa bàn xã diễn biến tương đối phức tạp. Trong năm đã xảy ra liên tiếp 3 đợt thiên tai do ảnh hưởng của bão và mưa lớn cục bộ, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và đời sống dân sinh. Ước tổng giá trị thiệt hại lên tới trên 28 tỷ đồng - con số không nhỏ đối với một địa phương còn nhiều khó khăn. Những thiệt hại này là lời cảnh báo rõ ràng về tính chất ngày càng khốc liệt, khó lường của thiên tai, đòi hỏi sự chủ động cao hơn nữa trong công tác ứng phó.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương thành lập các tổ công tác xuống từng khu dân cư để kiểm tra, thống kê thiệt hại. Việc đánh giá được thực hiện nhanh chóng, sát thực tế, làm cơ sở để trình UBND xã xem xét hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả từ nguồn quỹ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cùng ngân sách dự phòng của địa phương. Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của chính quyền đã giúp nhiều hộ dân sớm ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn sau thiên tai.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã đã chỉ đạo các khu dân cư, các bộ phận chuyên môn hướng dẫn người dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Đối với diện tích lúa, rau màu còn khả năng phục hồi, cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh để cây trồng tiếp tục sinh trưởng. Những diện tích bị thiệt hại hoàn toàn được tổ chức dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng và chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp với mùa vụ, hạn chế tối đa tình trạng bỏ hoang đất sản xuất.

Đối với hệ thống công trình hạ tầng, đặc biệt là các công trình thủy lợi, đê điều, UBND xã tập trung chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, từ đó tham mưu phương án khắc phục. Đồng thời, xã chủ động báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp trên để xin chủ trương đầu tư sửa chữa những công trình xung yếu. Với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở taluy đất, chính quyền kịp thời huy động phương tiện, nhân lực múc đất, gia cố, đảm bảo an toàn nhà ở và tính mạng người dân. Các hoạt động thăm hỏi, động viên cũng được triển khai nhanh chóng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền với nhân dân trong lúc khó khăn.

Từ thực tiễn đó, xã Hiền Lương xác định rõ phòng, chống thiên tai bắt đầu từ khâu phòng ngừa, với tinh thần chủ động, không bị động, bất ngờ. Công tác này được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư – phương tiện – kinh phí tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Nhờ đó, khi có tình huống xảy ra, địa phương có thể xử lý kịp thời, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân được đặc biệt chú trọng. Thông qua các buổi họp khu dân cư, hệ thống loa truyền thanh và các lớp tập huấn, người dân được cập nhật thông tin về diễn biến thời tiết, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, ứng phó với thiên tai. Nhận thức được nâng lên, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản, sản xuất và tính mạng của chính mình.

Bước sang năm 2026, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, xã Hiền Lương tiếp tục xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, thủy lợi, UBND xã yêu cầu các đơn vị liên quan như Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa và các hợp tác xã dịch vụ thủy lợi chú trọng vệ sinh, phát quang mái đê, khu vực cống dưới đê; kiểm tra, vận hành thử toàn bộ hệ thống cống tưới tiêu; bôi dầu mỡ, đảm bảo thiết bị vận hành thông suốt. Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi đổ rác thải, trồng cây hoặc xây dựng công trình trên mặt đê, mái đê và khu vực cống nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình.

Cùng với đó, công tác kiểm tra các hồ đập cũng được tăng cường. Các đơn vị tiến hành phát quang mái đập, kiểm tra các dấu hiệu mất an toàn như thấm, rò rỉ, tổ mối, hang chuột... để kịp thời xử lý. Hệ thống kênh mương, ngòi tiêu được nạo vét, thanh thải cỏ dại, vật cản, đảm bảo tiêu thoát nước nhanh khi có mưa lớn, hạn chế ngập úng.

Đồng thời chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai. Người dân được yêu cầu không xây dựng công trình, vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ đê, không trồng cây trên mái đê, bờ đập và chủ động dọn dẹp vật cản tại các khu vực bãi sông, kênh mương để đảm bảo dòng chảy thông thoáng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng và hoàn thiện các phương án ứng phó với thiên tai. Các quy trình vận hành hồ đập, phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Điều này giúp nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu trên địa bàn, trong đó có tuyến đê hữu sông Thao dài hơn 5.000m và tuyến đê hữu ngòi Vần dài gần 1.500m. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, bảo vệ an toàn cho sản xuất và đời sống của người dân.

Trao đổi về công tác này, đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã Hiền Lương nhấn mạnh: Địa phương xác định rõ phương châm “phòng là chính”, trong đó lấy người dân làm trung tâm. Mọi kế hoạch, phương án đều hướng tới mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn tạo thế chủ động trong mọi tình huống thiên tai.

Hoàng Hương