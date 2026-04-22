Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy và học

Xác định chuyển đổi số là trọng tâm trong đổi mới giáo dục,TrườngTHCS Hưng Hóa (xã Tam Nông) đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hoạt động dạy học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời hình thành nền tảng số phục vụ xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

Cô giáo Trường THCS Hưng Hóa tận tình hướng dẫn học sinh phát triển kỹ năng số.

Nhà trường hiện có 561 học sinh, phần lớn là con em gia đình thuần nông; khoảng 20% học sinh thuộc diện khó khăn. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo (Đại học), đa số có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn tốt. Những năm gần đây, Trường THCS Hưng Hóa từng bước đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin.

Hiện nhà trường có 45 máy tính kết nối internet, trong đó 40 máy phục vụ trực tiếp học sinh học tập; hệ thống máy chiếu, tivi thông minh được trang bị tại các lớp học, hỗ trợ tích cực cho hoạt động giảng dạy. Đáng chú ý, 100% cán bộ, giáo viên đã sử dụng máy tính trong quản lý và giảng dạy. Các phần mềm quản lý giáo dục được triển khai thường xuyên, giúp giảm áp lực hành chính, tăng tính chính xác và minh bạch trong công tác chuyên môn.

Trường THCS Hưng Hóa chú trọng ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Cô giáo Đỗ Thị Việt Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chuyển đổi số không chỉ là đưa máy tính, máy chiếu vào lớp học, mà quan trọng là thay đổi cách dạy và cách học. Nếu giáo viên vẫn dạy theo lối cũ thì công nghệ cũng không thể phát huy hiệu quả. Trên cơ sở đó, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong từng bài học.

Các tiết học được thiết kế sinh động hơn với bài giảng điện tử, tài nguyên số, video minh họa..., giúp học sinh tiếp cận kiến thức trực quan và hấp dẫn hơn. Học sinh cũng được khuyến khích thảo luận, tìm kiếm thông tin, trình bày quan điểm, từng bước chuyển từ học thụ động sang học chủ động.

Một điểm nhấn quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Trường THCS Hưng Hóa là chú trọng phát triển năng lực số cho học sinh. Nhà trường đã tích hợp nội dung này vào các môn học, giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Từ kỹ năng tìm kiếm thông tin, sử dụng phần mềm học tập đến tham gia các hoạt động học tập trực tuyến, học sinh dần hình thành thói quen học tập chủ động. Website nhà trường được duy trì thường xuyên, trở thành kênh thông tin chính thức, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường với phụ huynh và xã hội.

Chuyển đổi số trong quản lý không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao chất lượng ra quyết định trong điều hành. Những nỗ lực trong chuyển đổi số đã mang lại kết quả tích cực trong học kỳ I năm học 2025-2026. Nhà trường có 97,5% học sinh đạt trở lên về học tập; tỷ lệ học sinh khá, tốt chiếm hơn 62%. Ở lĩnh vực rèn luyện, 100% học sinh đạt trở lên, trong đó trên 92% xếp loại tốt.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục có bước tiến rõ rệt với 17 giải học sinh giỏi cấp xã, trong đó có 5 giải Nhất, xếp thứ 1/4 trường trên địa bàn. Bên cạnh đó, học sinh của trường đạt giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh và Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026.

Những kết quả này cho thấy, khi được triển khai đúng hướng, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà thực sự trở thành đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo dục, ngay cả tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, cần sự đồng bộ từ nhiều phía: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ giáo viên; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ học sinh.

Trong thời gian tới, Trường THCS Hưng Hóa tiếp tục duy trì Trường đạt kiểm định chất lượng ở mức 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2020-2025, phấn đấu Trường đạt kiểm định chất lượng ở mức 3, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, chất lượng, cảnh quang trường học sạch - đẹp, xứng đáng thuộc tốp đầu những đơn vị về chất lượng giáo dục của cấp THCS xã Tam Nông.

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thực chất, gắn với đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Công nghệ không chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, mà từng bước trở thành nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, linh hoạt, lấy học sinh làm trung tâm.

Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và quyết tâm cao. Khi được thực hiện đúng hướng, đây sẽ là động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành thế hệ học sinh năng động, sáng tạo và thích ứng tốt với xã hội số.

Hạnh Thúy