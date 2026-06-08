Phú Thọ sẵn sàng các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

LTS: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời là kỳ thi quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị đồng bộ các điều kiện nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Phóng viên Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ đã trao đổi với đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi mang tính bước ngoặt này.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ năm 2026 và kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi tại Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Phóng viên : Thưa đồng chí, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá là kỳ thi đặc biệt với nhiều đổi mới theo Chương trình GDPT 2018. Đồng thời, đây cũng là kỳ thi quy mô lớn đầu tiên sau khi tỉnh Phú Thọ thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính. Xin đồng chí cho biết những điểm mới đáng chú ý và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức?

Đồng chí Trịnh Thế Truyền: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Đây là năm đầu tiên học sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đồng thời là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức trên quy mô tỉnh Phú Thọ mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điểm mới quan trọng nhất của kỳ thi năm nay là điều chỉnh về quy chế theo hướng tinh gọn thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi hơn cho thí sinh. Trong đó có sự điều chỉnh quy định về thanh tra, kiểm tra; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi; rút ngắn thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo để phục vụ tốt hơn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp. Điều chỉnh các diện ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng kí dự thi. Đồng thời chuyển mạnh từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn theo tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ từ công tác dạy học, ôn tập đến tổ chức kỳ thi.

Năm nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, tối ưu hóa quá trình truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD&ĐT thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ trả lời phỏng vấn Báo và PTTH Phú Thọ.

Đối với tỉnh Phú Thọ, đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 48.000 thí sinh, 110 điểm thi, hơn 2.000 phòng thi và gần 8.000 cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức cùng các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Địa bàn rộng, điều kiện giữa các vùng còn khác biệt, nhiều điểm thi thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; cùng với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao đã đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Trước yêu cầu đó, ngành GD&ĐT xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, an ninh, y tế, giao thông và các phương án ứng phó với tình huống phát sinh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức thành công, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên: Để giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi có nhiều thay đổi về cấu trúc đề thi và phương thức lựa chọn môn thi, ngành GD&ĐT đã có những giải pháp chỉ đạo nào trong công tác dạy học, ôn tập và tổ chức thi thử?

Đồng chí Trịnh Thế Truyền: Quan điểm của chúng tôi là chuẩn bị cho kỳ thi không chỉ dừng ở công tác tổ chức mà quan trọng hơn là chuẩn bị tốt kiến thức, tâm thế và kỹ năng cho học sinh. Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã xác định chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. Với đặc thù là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình GDPT 2018, chúng tôi quán triệt quan điểm lấy chất lượng dạy học chính khóa làm nền tảng, không chạy theo luyện thi, học tủ; tập trung phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bám sát chương trình, kế hoạch giáo dục và cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD&ĐT để xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp; đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Trong năm học, ngành đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 trên phạm vi toàn tỉnh; thành lập các đoàn tư vấn, hỗ trợ chuyên môn đối với những đơn vị còn khó khăn, qua đó, kịp thời điều chỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và ôn tập.

Qua các đợt khảo sát, chúng tôi yêu cầu các nhà trường chủ động rà soát, phân loại học sinh để xây dựng lộ trình ôn tập phù hợp; tăng cường hỗ trợ những em có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong quản lý thời gian tự học, chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho học sinh trong giai đoạn nước rút.

Một điểm mới là Sở GD&ĐT đã giao chỉ tiêu chất lượng giáo dục cho từng cơ sở giáo dục theo từng năm học và giai đoạn 2026-2030, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó, các nhà trường chủ động xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tổ chức thành công một kỳ thi, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng, tâm thế và sự tự tin để bước vào kỳ thi cũng như đáp ứng yêu cầu học tập, nghề nghiệp trong tương lai.

Giờ ôn tập của học sinh Trường THPT Tam Nông, xã Tam Nông.

Phóng viên: Sau khi hợp nhất, địa bàn quản lý của tỉnh rộng hơn, số lượng thí sinh tăng lên đáng kể, trong đó có nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương như thế nào để bảo đảm giao thông, y tế, an ninh và hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn?

Đồng chí Trịnh Thế Truyền: Đây là nội dung được tỉnh và ngành đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Ngay từ đầu năm, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, các lực lượng công an, quân sự, y tế, giao thông, điện lực, viễn thông, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế, thông tin liên lạc, phòng, chống thiên tai và hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống.

Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, toàn tỉnh dự kiến huy động gần 7.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác chấm thi dự kiến huy động khoảng 400 cán bộ, trong đó có khoảng 300 giám khảo chấm thi tự luận. Đặc biệt, công tác phối hợp liên ngành được thắt chặt.

Sở GD&ĐT đã chủ động làm việc với 5 trường đại học do Bộ GD&ĐT phân công để thống nhất cơ chế giám sát; phối hợp với lực lượng Công an kiểm soát các nguy cơ gian lận công nghệ cao; đồng thời cùng Sở Tài chính bảo đảm đầy đủ nguồn kinh phí, chế độ cho cán bộ làm thi. Có thể khẳng định, tất cả các khâu của kỳ thi đều được chuẩn bị theo nguyên tắc chủ động, từ sớm, từ xa và có phương án dự phòng đối với các tình huống phát sinh.

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát từng trường hợp cụ thể; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và chương trình “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ phương tiện đi lại, chỗ ăn nghỉ khi cần thiết. Quan điểm của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi thí sinh đều được tham dự kỳ thi đầy đủ, an toàn và không em nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Phóng viên: Bước vào kỳ thi mang tính lịch sử và đổi mới toàn diện, ngành Giáo dục - Đào tạo Phú Thọ đặt ra những kỳ vọng và quyết tâm như thế nào để vừa giữ vững chất lượng giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, vừa bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nhân văn?

Đồng chí Trịnh Thế Truyền: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, là kỳ thi đầu tiên của tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất. Vì vậy, chúng tôi xác định mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh phát huy năng lực, đạt kết quả tốt nhất.

Với truyền thống hiếu học, chất lượng giáo dục luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành GD&ĐT quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để tổ chức thành công kỳ thi; đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khẳng định vị thế giáo dục Phú Thọ trong giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đinh Vũ (thực hiện)