Trao bằng tốt nghiệp và quyết định tuyển dụng việc làm cho sinh viên

Ngày 6/6, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và quyết định tuyển dụng việc làm cho sinh viên đại học chính quy năm 2026.

Trong quá trình học tập, 821 sinh viên K20 tốt nghiệp đợt này luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của Ban lãnh đạo cùng các phòng, khoa Nhà trường. Đồng thời, Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối với thị trường lao động, hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Nhờ đó, nhiều sinh viên đã đạt thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động vì cộng đồng. Đã có 38 sinh viên ưu tú khóa 20 được kết nạp Đảng.

Bí thư Đảng ủy Hoàng Công Kiên và Hiệu trưởng Nhà trường Đỗ Khắc Thanh trao Bằng tốt nghiệp và Giấy khen cho tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc.

Lãnh đạo nhà trường luôn tin tưởng các tân cử nhân, kỹ sư, bác sĩ sẽ phát huy kiến thức được học tại Trường Đại học Hùng Vương để đóng góp, xây dựng cho quê hương, đất nước và gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Tại lễ bế giảng, lãnh đạo nhà trường đã trao Bằng tốt nghiệp và Giấy khen cho 202 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, trong đó có 34 tân cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 168 tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi.

Đại diện doanh nghiệp trao quyết định tuyển dụng cho các tân cử nhân.

Đặc biệt, tại lễ bế giảng, đại diện các doanh nghiệp đã trao gần 200 quyết định tuyển dụng, quyết định nhận việc cho nhiều sinh viên, không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các em mà còn thể hiện sinh động mối liên kết giữa Nhà trường - doanh nghiệp - người học.

Công ty TNHH DKT Vina trao 100 triệu hỗ trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện 7 doanh nghiệp đối tác đã trao tặng tổng số tiền 275 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học và cấp học bổng cho sinh viên Nhà trường.

Thanh Hằng - Cao Tuấn