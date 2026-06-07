Sân chơi bổ ích cho học sinh dịp nghỉ hè

Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi, vui chơi và phát triển các kỹ năng ngoài lớp học. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực đô thị, sân chơi dành cho trẻ vẫn còn hạn chế, trong khi nhu cầu được trải nghiệm, giao lưu và phát triển năng khiếu của các em ngày càng lớn. Từ thực tế đó, Trường Tiểu học Ngô Quyền đã chủ động xây dựng mô hình “khu vườn âm nhạc” giúp học sinh có không gian sinh hoạt hè bổ ích, tạo môi trường an toàn để vui chơi, học tập và phát triển toàn diện.

Tạo sân chơi bổ ích dịp hè

Hưởng ứng chủ trương tổ chức các hoạt động hè dành cho học sinh của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc đã tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để xây dựng mô hình “khu vườn âm nhạc”. Thay vì khép lại các hoạt động trong thời gian nghỉ hè, nhà trường mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm sân chơi bổ ích để học sinh được giao lưu, khám phá âm nhạc và phát triển năng khiếu trong môi trường an toàn, thân thiện.

"Khu vườn âm nhạc” là không gian để học sinh trải nghiệm, làm quen với các loại nhạc cụ và phát triển năng khiếu nghệ thuật.

Cô Nguyễn Thị Thao, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền cho biết: "Việc xây dựng “khu vườn âm nhạc” không chỉ nhằm tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất nhà trường trong thời gian nghỉ hè, mà còn tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm lành mạnh cho học sinh. Thông qua các hoạt động âm nhạc, các em có cơ hội gặp gỡ bạn bè, giao lưu, phát triển năng khiếu và kỹ năng giao tiếp, thay vì dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử hoặc chỉ sinh hoạt trong phạm vi gia đình. Đây cũng là cách để nhà trường duy trì sự gắn kết với học sinh trong dịp hè, giúp các em có thêm những trải nghiệm bổ ích, ý nghĩa trước khi bước vào năm học mới."

Để nâng cao chất lượng hoạt động, nhà trường phối hợp với các đơn vị nghệ thuật tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm, tạo điều kiện để học sinh được trực tiếp thực hành, khám phá và thể hiện khả năng của bản thân.

Cô Nguyễn Thị Thao - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền hướng dẫn học sinh trải nghiệm đàn đá tại “khu vườn âm nhạc”.

Học sinh thích thú với “khu vườn âm nhạc”

Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với trung tâm nghệ thuật đã tạo nên sức hấp dẫn của khu vườn âm nhạc. Thông qua các ngày hội âm nhạc được tổ chức định kỳ và trong dịp hè, học sinh không còn là khán giả thụ động mà còn là chủ thể sáng tạo, trực tiếp thực hành các loại nhạc cụ và tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ sôi động, đặc sắc.

Anh Hoàng Ngọc Hưng, đại diện Trung tâm Nghệ thuật Minh Nga cho biết: "Việc đồng hành cùng nhà trường tổ chức các hoạt động nghệ thuật trong dịp hè nhằm mang đến cho học sinh một môi trường vui chơi, trải nghiệm bổ ích. Với các lớp học như piano, guitar, trống và nhiều bộ môn nghệ thuật khác, các em có cơ hội khám phá năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và phát triển kỹ năng mềm. Đây cũng là giải pháp giúp học sinh có một mùa hè ý nghĩa, tránh tình trạng lệ thuộc vào điện thoại, tivi và các hình thức giải trí thụ động."

Đối với nhiều học sinh, “khu vườn âm nhạc” không chỉ là nơi vui chơi mà còn là không gian để khám phá những điều mới mẻ trong dịp hè. Những giờ phút được hòa mình vào âm nhạc, giao lưu cùng bạn bè đã mang đến cho các em nhiều niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ. Em Nguyễn Xuân Trường, học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền chia sẻ: “Em thấy khu vườn âm nhạc của nhà trường rất bổ ích. Ở đây em được hát, vui chơi và tập nhiều bài hát yêu thích".

Không chỉ thu hút các học sinh lớn, “khu vườn âm nhạc” còn tạo sự hứng thú đối với các em nhỏ ngay từ những năm đầu tiểu học. Được hòa mình vào các hoạt động vui chơi, ca hát và trải nghiệm âm nhạc, nhiều em cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp và thể hiện bản thân.

Em Vũ Cát Tường, học sinh lớp 1A4, Trường Tiểu học Ngô Quyền chia sẻ: “ Em rất thích đến khu vườn âm nhạc của nhà trường vì ở đây em được hát cùng các bạn, được chơi các nhạc cụ và học nhiều bài hát mới. Mỗi ngày đến đây em đều rất vui và mong được tham gia nhiều hoạt động hơn nữa.”

Học sinh tự tin thể hiện năng khiếu ca hát tại các hoạt động của “khu vườn âm nhạc”.

Hiệu quả của mô hình không chỉ được thể hiện qua sự hào hứng của học sinh mà còn qua những thay đổi tích cực được phụ huynh ghi nhận. Nhiều em chủ động tham gia các hoạt động tập thể, dành nhiều thời gian cho các trải nghiệm bổ ích thay vì chỉ quanh quẩn trong không gian gia đình.

Chị Hoàng Phương Thảo, phụ huynh em Vũ Cát Tường, học sinh lớp 1A4, Trường Tiểu học Ngô Quyền cho biết: “Tôi thấy đây là mô hình rất ý nghĩa. Cháu rất thích đến trường tham gia các hoạt động âm nhạc. Không chỉ được giao lưu với bạn bè, cháu còn tự tin hơn và chủ động tham gia nhiều hoạt động bổ ích trong dịp hè.”

Trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của trẻ em ngày càng lớn, mô hình “khu vườn âm nhạc” không chỉ mở thêm không gian sinh hoạt bổ ích cho học sinh mà còn góp phần tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện ngay trong dịp hè. Từ đó giúp các em có thêm cơ hội phát triển năng khiếu, kỹ năng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trước khi bước vào năm học mới.

Nguyễn Toàn