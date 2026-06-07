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Phát động cuộc thi “Đấu trường Tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và phát triển sự tự tin trong học tập, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Anh ngữ YELA tổ chức cuộc thi “Đấu trường Tiếng Anh” năm 2026 dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn.

Phát động cuộc thi “Đấu trường Tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nâng cao năng lực tiếng Anh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tạo thuận lợi để các em học sinh tham gia tranh tài, giao lưu và thể hiện năng lực ngoại ngữ của mình. Đây cũng là hoạt động thiết thực trong dịp hè, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, khuyến khích thiếu nhi chủ động học tập và hội nhập.

Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi từ ngày 6 - 10/6 theo hình thức trực tuyến. Vòng thi chính thức được tổ chức từ 10 - 11 giờ ngày 12/6. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào 10 giờ ngày 14/6 tại Trung tâm Anh ngữ YELA.

Phát động cuộc thi “Đấu trường Tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học

Học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Phúc có thể đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến từ ngày 6 - 10/6.

Cuộc thi năm nay có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh. Trong đó, 1 giải Nhất 1 triệu đồng và học bổng tiếng Anh 3 tháng cùng vé trải nghiệm trại gấu; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng cùng học bổng tiếng Anh 3 tháng và vé trải nghiệm; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng cùng học bổng và vé trải nghiệm. Bên cạnh đó, 30 thí sinh đăng ký sớm nhất sẽ nhận được những phần quà từ Ban Tổ chức. Đặc biệt, 100% thí sinh tham gia cuộc thi đều được nhận quà lưu niệm.

Thông qua cuộc thi, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Vĩnh Phúc mong muốn tạo thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích học ngoại ngữ, góp phần trang bị kỹ năng và kiến thức cần thiết cho các em trong quá trình học tập và hội nhập quốc tế.

Thu Thủy


Thu Thủy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tiếng anh cuộc thi Học sinh tiểu học Học tập Vĩnh Phúc Đoàn thanh niên Thiếu nhi trung tâm anh ngữ Trải nghiệm Phát triển
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