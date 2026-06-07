Trường THPT Mường Chiềng vượt khó, tiếp sức sĩ tử

Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra. Tại xã Đức Nhàn - địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh, thầy và trò Trường THPT Mường Chiềng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, quyết tâm cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Cô và trò Trường THPT Mường Chiềng tập trung cao độ cho việc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.

Đóng chân trên địa bàn xóm Chum Nưa, Trường THPT Mường Chiềng là nơi học tập của học sinh các xã Đức Nhàn và Tân Pheo (cũ). Dù chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia và hiện còn thiếu đến 6 cán bộ, giáo viên, nhân viên, song nhà trường vẫn duy trì ổn định nền nếp dạy và học, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục.

Điểm thi Trường THPT Mường Chiềng có 143 thí sinh đăng ký dự thi, đều là học sinh lớp 12 hệ THPT của nhà trường, không có thí sinh tự do và học viên giáo dục thường xuyên. Nhà trường bố trí 6 phòng thi chính thức phục vụ kỳ thi.

Những ngày này, công tác chuẩn bị tại điểm thi đã cơ bản hoàn tất. Từ cơ sở vật chất đến các phương án tổ chức đều được rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh.

Thầy Đinh Văn Nguyện - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chiềng cho biết, nhà trường đã tổ chức quán triệt đầy đủ quy chế thi, những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời tập huấn kỹ năng làm bài trắc nghiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Cùng với việc củng cố kiến thức, tổ chức các đợt thi thử, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức nhà giáo, nâng cao ý thức cảnh giác trước các hành vi gian lận công nghệ cao trong thi cử.

Cảnh quan sư phạm của Trường THPT Mường Chiềng luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác coi thi đã được chuẩn bị đồng bộ. Các phòng thi, phòng làm việc, phòng chờ, phòng y tế, nguồn điện dự phòng, máy photocopy và hệ thống biển báo đều sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Khu vực lưu trữ, bảo quản đề thi và bài thi được trang bị đầy đủ theo quy định với tủ bảo quản có khóa chắc chắn, giấy niêm phong, camera an ninh giám sát liên tục và điện thoại cố định có loa ngoài. Khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh được bố trí riêng biệt. Những phòng học không sử dụng sẽ được niêm phong trước thời điểm diễn ra kỳ thi hai ngày.

Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, nhà trường và chính quyền địa phương còn chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống phát sinh. Đức Nhàn là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở đất trong mùa hè, vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho thí sinh được đặc biệt quan tâm.

Các em học sinh miệt mài ôn luyện.

Ngay sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi và Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Đức Nhàn đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng các kịch bản dự phòng nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Đồng chí Hoàng Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn cho biết, Tiểu ban chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, trong đó bộ phận Kinh tế phối hợp với các ban, ngành phụ trách công tác bảo đảm an toàn giao thông và chủ động các phương án phòng, chống thiên tai trước, trong và sau thời gian diễn ra kỳ thi.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại trường, Ban Chỉ đạo thi, chính quyền địa phương và nhà trường đã phối hợp rà soát, lập danh sách học sinh ở xa cần lưu trú gần điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Các thầy cô ôn luyện dạng đề thi cho các em học sinh.

Nhà trường đã bố trí địa điểm lưu trú cho học sinh và phụ huynh tại Trường Dân tộc nội trú nằm cạnh điểm thi. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động học sinh ở các bản xa chủ động xuống ở nhờ nhà người thân hoặc các hộ dân gần trường nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết, bảo đảm đến điểm thi đúng giờ và an toàn.

Bên cạnh đó, nhà trường đã rà soát toàn bộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, quyết tâm không để bất kỳ em nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay ảnh hưởng của thiên tai.

Một trong những phương án được địa phương chuẩn bị kỹ là công tác bảo đảm giao thông trong điều kiện mưa lũ, sạt lở. UBND xã Đức Nhàn đã lập danh sách các hộ dân có xe máy, sẵn sàng huy động phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự xã và đội thanh niên tình nguyện ứng trực tại các vị trí xung yếu.

Khi xảy ra sự cố, các lực lượng sẽ nhanh chóng khắc phục điểm sạt lở hoặc tổ chức phương tiện trung chuyển, đưa đón thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng thời gian quy định.

Song song với đó, Trường THPT Mường Chiềng đã phối hợp với trạm Y tế xã Đức Nhàn bố trí lực lượng y, bác sĩ thường trực tại điểm thi, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ làm thi và thí sinh.

Với sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, điểm thi Trường THPT Mường Chiềng đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Từ phòng thi, cơ sở vật chất đến các phương án ứng phó thiên tai, hỗ trợ học sinh đều được tính toán kỹ lưỡng, góp phần tiếp thêm sự tự tin để các sĩ tử vùng cao vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Hồng Duyên