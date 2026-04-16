Trao 100 xe lăn cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Agribank Chi nhánh Hòa Bình, ABIC Chi nhánh Hà Nội và Quỹ “Bầu ơi” tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho hội viên cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn, thương, bệnh binh nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Đại diện các nhà tài trợ trao tặng kinh phí hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ tỉnh

Tại chương trình, đại diện các nhà tài trợ đã trao biểu trưng tặng 100 chiếc xe lăn cho 100 hội viên CCB thuộc 81 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mỗi hội viên được hỗ trợ 1 xe lăn và phần quà tiền mặt trị giá 500.000 đồng; tổng giá trị các phần quà là 250 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Agribank Chi nhánh Hòa Bình, ABIC Chi nhánh Hà Nội và Quỹ “Bầu ơi” tài trợ.

Các nhà tài trợ đến thăm, động viên và trao quà cho cựu chiến binh Đỗ Duy Vịnh, phường Việt Trì.

Phát biểu tại buổi trao tặng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ sự cảm ơn tới các đơn vị tài trợ đã đồng hành trong công tác an sinh xã hội. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng.

Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các hội viên CCB vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đức Anh