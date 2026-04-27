Những nàng hậu lấn sân diễn xuất trên màn ảnh rộng

Không chỉ nổi bật trong những vai trò thuộc lĩnh vực nhan sắc, Thiên Ân, Tiểu Vy, Minh Kiên, Kỳ Duyên... là những nàng hậu từng gây chú ý khi thể hiện khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Tuy chỉ mới chạm ngõ điện ảnh, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã góp mặt trong hai bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng là “Nụ hôn bạc tỷ” và “Hẹn em ngày nhật thực”. Năm 2026, Thiên Ân tham gia phim “Hẹn em ngày nhật thực” với vai nữ chính Ân. Phim nhanh chóng đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu chính thức. Khác hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một hoa hậu, Đoàn Thiên Ân xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc 100%, gần như không sử dụng bất kỳ lớp trang điểm nào.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2025, Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính Thúy Vân trong phim điện ảnh “Nụ hôn bạc tỷ” của đạo diễn Thu Trang. Tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 211 tỷ đồng. Năm 2024, Thiên Ân góp mặt trong phim điện ảnh “Công tử Bạc Liêu”. Cô đảm nhận vai Bảy Loan - nữ nghệ sĩ cải lương trứ danh của Nam kỳ lục tỉnh.

Năm 2024, Hoa hậu Tiểu Vy khiến nhiều người bất ngờ khi đóng một vai ở cuối phim “Mai”. Dù chỉ đóng vai nhỏ nhưng người đẹp lại được khán giả yêu thích vì nét diễn tự nhiên, đời thường. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 từng góp mặt trong các bộ phim “Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”, “Chủ tịch giao hàng”.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Tiểu Vy thủ vai nữ chính Quỳnh Anh trong phim “Bộ tứ báo thủ” của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm đem về doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Sắp tới, người đẹp đảm nhận vai nữ chính trong phim “Ốc mượn hồn” của Đinh Tuấn Vũ. Với dự án lần này, Tiểu Vy tiếp tục chứng tỏ cô muốn đi đường dài với điện ảnh thay vì là một “hoa hậu đóng phim” hay chỉ dạo chơi.

Từ cuối năm 2024, Á hậu Minh Kiên thử sức với điện ảnh qua một số phim như “Bus: Chuyến xe một chiều”, “Trại buôn người”... Trong “Bus: Chuyến xe một chiều”, Minh Kiên đóng cặp cùng nam diễn viên Vĩnh Đam. Người đẹp cho biết cô vừa hào hứng vừa chịu không ít áp lực khi bước vào môi trường làm phim chuyên nghiệp, đồng thời tiết lộ hành trình theo đuổi diễn xuất của mình không hề dễ dàng khi từng trượt casting tới 20 phim trước khi có cơ hội góp mặt trong dự án.

Minh Kiên cho biết việc chuyển từ danh xưng á hậu sang diễn viên là bước ngoặt quan trọng trong hành trình làm nghề của mình. Cô dành nhiều thời gian để học hỏi và chuẩn bị trước khi tham gia các dự án điện ảnh.

Lần đầu lấn sân màn ảnh rộng, Hoa hậu Mai Phương vào vai Thị Hến trong phim “Trùm sò” của đạo diễn Đức Thịnh. Tuy mang vẻ ngoài mỏng manh, lả lướt, nhưng khi bị đẩy vào thế khó, Thị Hến sẵn sàng hóa thân thành “đả nữ”, quăng quật mọi thứ trong tầm tay để bảo vệ lẽ phải. Chia sẻ về vai diễn đầu tay, Mai Phương cho biết: “Cô ấy sẽ có sự mềm mỏng, mong manh của một thục nữ. Nhưng khi cần mạnh mẽ hoặc phải đấu tranh cho một điều gì đó, Thị Hến sẵn sàng ra tay”.

Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh khi tham gia vai Karen trong bộ phim “Bộ tứ báo thủ” của đạo diễn Trấn Thành vào năm 2025. Người đẹp nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết, sau khi đóng phim “Bộ tứ báo thủ”, cô muốn khán giả có thể đánh giá năng lực của mình trong một lĩnh vực mới. Sau bộ phim này, nàng hậu hy vọng sẽ có cơ hội tham gia nhiều dự án khác và thử sức với nhiều vai diễn đa dạng hơn.

Theo vov.vn