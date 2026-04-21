“Doraemon” ra mắt phim lấy bối cảnh Việt Nam

Tập đặc biệt của “Doraemon” sẽ theo chân Nobita và Shizuka khám phá Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long, sẽ phát sóng ngày 23/5.
Theo Crank-in, êkíp ra mắt tập phim dịp tác phẩm điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển ra rạp ngày 22/5. Tập này có tên Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam, phát sóng trên kênh TV Asahi (Nhật Bản).
Các nhân vật đội nón lá, mặc áo dài trong tập phim “Doraemon” về Việt Nam. Ảnh: TV-Asahi
Nội dung xoay quanh lời hứa của Nobita khi Shizuka mong muốn được đến Việt Nam. Cậu quyết định tặng bạn chuyến đi như một món quà sinh nhật. Tuy nhiên, kế hoạch gặp trục trặc khi bảo bối “cánh cửa thần kỳ” của Doraemon đang sửa chữa. Dù vậy, Doraemon vẫn tìm cách giúp Nobita thực hiện lời hứa.
Tập phim là phần thứ ba trong series Doraemon vòng quanh thế giới, sau các bối cảnh tại Thái Lan và Tây Ban Nha. Theo êkíp, tác phẩm giới thiệu Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Cầu Rồng (Đà Nẵng). Shizuka xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống. Bảo bối “bánh mì chuyển ngữ” được biến tấu theo phiên bản mang hương vị bánh mì Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhà sản xuất phát động cuộc thi tô màu Cùng trang trí nào! Cuộc thi tô màu Chan-chi. Người tham gia có thể tải tranh vẽ Doraemon, Nobita, Shizuka và Dorami trong trang phục áo dài từ website chương trình, sau đó tô màu và sáng tạo thêm bằng nhiều chất liệu khác nhau, như hình dán, giấy gấp origami. Cuộc thi tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Nhật Bản. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh và nhận phần thưởng là bộ trò chơi boardgame lấy chủ đề Doraemon.
Trailer “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển”. Phần phim điện ảnh thứ 45 và được làm lại từ bản phim 1983, công chiếu trong nước ngày 22/5. Video: Tagger
Truyện tranh Doraemon lần đầu xuất hiện vào năm 1969, do Fujiko F. Fujio, bút danh chung của họa sĩ Hiroshi Fujimoto và Motoo Abiko từ năm 1954 đến 1987, sáng tạo. Nội dung kể về chú mèo máy ra đời ở thế kỷ 22, trở về thế kỷ 20 giúp đỡ Nobita - học sinh tiểu học hậu đậu - thoát khỏi những tình huống trớ trêu. Ngoài các câu chuyện thường nhật, nhóm bạn có nhiều chuyến phiêu lưu gay cấn.
Sau hơn năm thập niên, Doraemon duy trì sức hút, với 250 triệu bản truyện tranh, vào top 10 bộ manga bán chạy nhất mọi thời. Năm 2008, nhân vật được bổ nhiệm làm đại sứ văn hóa hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản. Năm 2012, dịp sinh nhật lần thứ “âm 100” (Doraemon có năm sinh là 2112), chú mèo máy trở thành công dân của thành phố Kawasaki, nơi hai tác giả sinh sống và là bối cảnh của câu chuyện.
Theo vnexpress.net
