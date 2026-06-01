Khai mạc Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, tối 31/5, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) tổ chức Lễ Khai mạc Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Quảng Ngãi.

Phim “Wolfoo và cuộc đua tam giới”. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Điện ảnh cho biết, việc tổ chức Tuần phim lần này mang ý nghĩa thiết thực, tạo thêm một không gian văn hóa bổ ích để các em thiếu nhi được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh phù hợp với lứa tuổi trong dịp hè.

Tiến sĩ Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh, thông qua các bộ phim được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim, Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho các em nhỏ những câu chuyện giàu tính nhân văn, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, bạn bè, tinh thần đoàn kết và ý thức vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông qua những tác phẩm điện ảnh giàu tính giáo dục, đậm đà giá trị nhân văn và lịch sử, Tuần phim nhằm bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước, hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, ước mơ và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt hướng tới các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và khu vực còn nhiều khó khăn.

Các phim được trình chiếu trong Tuần phim gồm hai phim chiếu rạp, do Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty TNHH Sconnect Holdings khai thác là “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” và “Wolfoo và cuộc đua tam giới”, một số phim hoạt hình trên nền tảng của FPT Play như: “Thử một ngày làm mẹ”, “Những chiếc hộp bí ẩn”, “Ước mơ của Wolfoo”, “Chiếc loa Lucy”, “Wolfoo trong nhà hàng băng chuyền”.

Ngoài các phim khai thác qua nền tảng số, Cục Điện ảnh tổ chức phổ biến trên phạm vi toàn quốc các bộ phim do Nhà nước đặt hàng gồm 15 phim hoạt hình của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam (10 phút/phim): “Bố của gà con”, “Tắc kè phá án”, “Nhà của chuồn chuồn”, “Anh chàng cao kều”, “Nước mắt cá sấu”, “Rùa mũ đỏ”, “Series Hiệp sĩ Nghé Vàng” (3 tập: “Hiệp sĩ Nghé Vàng”, “Mái nhà ấm áp”, “Một chuyến du lịch”), series “Chiến binh Mèo Mũi đỏ” (3 tập: “Chiến binh Mèo Mũi đỏ”, “Mũi đỏ say nắng”, “Ngôi nhà hạnh phúc”), series “Chú Ốc sên bay” (3 tập: “Tia chớp nông nổi”, “Hành trình trở về”, “Kỳ nghỉ hè ý nghĩa”) và phim truyện “Maika - cô bé đến từ hành tinh khác” (Công ty TNHH Bình Hạnh Đan sản xuất) nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục và chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi.

Các phim được chiếu rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sản xuất, các bộ phim này được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi - địa phương đăng cai tổ chức Lễ Khai mạc Tuần phim, ngoài các bộ phim phục vụ chung trong khuôn khổ Tuần phim, Ban Tổ chức trình chiếu thêm phim hoạt hình “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội” (Công ty Cổ phần CinePlus sản xuất) và phim truyện “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” (Công ty TNHH Lý Hải Production sản xuất) phục vụ người dân và thiếu nhi tại địa phương.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động chiếu phim trực tiếp phục vụ khán giả tại địa phương, năm nay Cục Điện ảnh phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) triển khai thêm hình thức phổ biến phim trên nền tảng số, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của thiếu nhi với các tác phẩm điện ảnh phong phú, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là một hướng đi mới trong công tác phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Theo nhandan