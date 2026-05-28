Sách phân tích nguồn gốc Alzheimer

Tác giả Michael Nehls cho rằng con người không phải lúc nào cũng mất trí nhớ khi về già mà có thể bị sớm hơn nếu sống thiếu lành mạnh.

Trong ấn phẩm Để tuổi già không lú lẫn, Tiến sĩ y khoa Michael Nehls khẳng định Alzheimer thực chất là “”bệnh thiếu hụt“”, khi não bộ mất khả năng tự bảo vệ do chế độ ăn uống, vận động và môi trường sống không lành mạnh. Theo ông, nguyên tắc cơ bản trong quá trình tiến hóa của con người tuân theo “’thâm niên chứ không phải tuổi già”'. Điều này phản bác niềm tin phổ biến rằng con người sẽ bị mất trí nhớ khi về già. Vì vậy, việc phòng ngừa bệnh có thể bắt đầu từ lứa tuổi 20-30, như công cuộc đầu tư cho tương lai khỏe mạnh.

Michael Nehls nêu nhiều giả thuyết, khái niệm liên quan Alzheimer, một trong số đó là “”căng thẳng tích cực“”, được chứng minh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Ông đề cập một nghiên cứu rằng khi một người thức dậy vào buổi sáng và biết có những nhiệm vụ thú vị, hữu ích đang chờ, khả năng người ấy bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer ít hơn 2,5 lần so với những ai không còn tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình.

Sách có đoạn: “”Theo quan điểm tiến hóa và di truyền, bộ não của chúng ta được tạo ra không phải để dành cho việc thảnh thơi trong thời gian dài hay cho một cuộc sống vô nghĩa không có thách thức nào. Đối với người săn bắt, hái lượm, không có chuyện nghỉ hưu hay thất nghiệp, chứ đừng nói đến những nhà dưỡng lão hay việc sống xa gia đình và bạn bè. Chỉ cần một người còn sống, bộ lạc hay cộng đồng sẽ luôn cần đến anh ta, cho dù những gì họ cần ở anh ta chỉ là truyền đạt lại kinh nghiệm. Theo chiều hướng này, sống là liên tục tiến hóa!“”.

Sách do Đặng Kim Hoa dịch, Nhà xuất bản Thế giới liên kết Nhã Nam phát hành. Ảnh: Nhã Nam

Tác giả đề xuất một số phương pháp điều trị nếu có ai nghi ngờ mắc Alzheimer. Bạn hãy coi những triệu chứng như lời cảnh báo, chủ động đối mặt bệnh, đừng cố phớt lờ và tiếp tục sống. Bên cạnh việc đi khám, nghe chẩn đoán và tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, bạn có thể tham khảo ý kiến của giáo viên yoga hoặc một chuyên gia trị liệu MBSR (giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm) để bắt đầu mở lòng, dần nhận thức toàn diện về bản thân.

Tác giả cho rằng người có dấu hiệu Alzheimer thử tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống bằng cách liên tục đón nhận những thử thách mới, duy trì sự tò mò, tham gia các hoạt động cộng đồng tùy vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Bạn nên dành thời gian cho sở thích của mình, có thể làm vườn để gần gũi hơn với thiên nhiên, rèn luyện thể chất.

“”Hãy nuôi một chú chó. Theo một nghiên cứu, người bạn trung thành này chính là hình thức trị liệu tuyệt vời cho bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer“”, Michael Nehls viết. Ông chỉ ra một chú chó trung thành sẽ khiến chủ nhân tiết ra nhiều oxytocin hơn, kích thích quá trình hình thành tế bào thần kinh, làm giảm căng thẳng và giúp người bệnh cởi mở. Việc chăm sóc thú cưng cũng là nhiệm vụ mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống.

Sách có những hình minh họa của Jill Enders, giúp nội dung truyền tải đến bạn đọc dễ hiểu hơn, không đơn thuần là nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý, trở thành nguồn động lực cho bệnh nhân và người thân của họ. Tác giả đưa ra các chiến lược toàn diện về dinh dưỡng, vận động, quản lý căng thẳng và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Sách phù hợp nhiều đối tượng bạn đọc, những ai có người thân đang mắc Alzheimer, người muốn phòng bệnh hoặc cần nghiên cứu về căn bệnh. Tựa sách Để tuổi già không lú lẫn như một lời nhắn nhủ mọi người cần hành động từ sớm bằng cách cải thiện những thiếu sót trong lối sống để chuẩn bị một sức khỏe tốt cho tương lai.

Trên Amazon, sách nhận 4,4/5 sao, được nhiều độc giả nhận xét hữu ích, giúp họ có góc nhìn rộng hơn về căn bệnh. Một bạn đọc viết: "Ấn phẩm giải thích rõ ràng những cách chữa Alzheimer hay các việc cần làm để tránh mắc bệnh. Qua sách, một người có thể hiểu phải chịu trách nhiệm về những gì họ ăn uống cũng như các hoạt động hàng ngày“”.

Michael Nehls 64 tuổi, học Y khoa tại các trường Đại học Freiburg và Heidelberg, Đức, từ năm 1983 đến 1989. Sau khi bảo vệ thành công luận án về di truyền học phân tử và nhận bằng Tiến sĩ Y khoa, ông làm việc tại các công ty dược phẩm, nghiên cứu điều chế các loại thuốc điều trị những căn bệnh được gọi là “bệnh của nền văn minh” như tiểu đường, tim mạch.

Bác sĩ cộng tác nhiều tạp chí khoa học và chỉ đạo nghiên cứu tại nhiều đại học ở Đức và Mỹ. Ông từng xuất bản một số cuốn sách như The Methuselah - Strategy (Chiến lược Methuselah), Alzheimer-Lüge (Lời nói dối của bệnh Alzheimer), Alzheimer ist heilbar (Bệnh Alzheimer có thể chữa khỏi).

