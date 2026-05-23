“Doraemon Movie 45” thu hơn 50 tỉ đồng

Chính thức ra rạp từ 22/5, “Doraemon Movie 45” hiện thu về hơn 50 tỉ đồng (đã bao gồm suất chiếu sớm), cho thấy sức hút tại phòng vé Việt.

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày 22.5 của Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) đã vượt ngưỡng 13,4 tỉ đồng, tương đương với hơn 143.000 vé. Thành tích này giúp tác phẩm có tổng doanh thu tính đến thời điểm hiện tại là hơn 58 tỉ đồng - con số ấn tượng cho một tác phẩm ngoại tại phòng vé nội địa trong ngày khởi chiếu chính thức đầu tiên.

Thành tích ấn tượng của Doraemon Movie 45

Doraemon Movie 45 là câu chuyện bắt đầu từ kế hoạch cắm trại dưới đáy biển của Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo. Bên cạnh những màn phiêu lưu, tác phẩm tiếp tục khai thác một trong những chủ đề quen thuộc của loạt truyện Doraemon như tình bạn, lòng dũng cảm và hành trình trưởng thành của các nhân vật.

Doraemon Movie 45 tạo cơn sốt ở phòng vé Việt với doanh thu bỏ xa các đối thủ còn lại

Theo ghi nhận, Doraemon Movie 45 hiện đang dẫn đầu doanh thu, bỏ xa các đối thủ tại phòng vé Việt. 4 tác phẩm còn lại nằm trong top 5 gồm Tạm biệt Gohan (hơn 1,6 tỉ đồng), Làng trùng tang (hơn 710 triệu đồng), Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người (hơn 538 triệu đồng),Star Wars: Mandalorian và Grogu (hơn 421 triệu đồng).

Trước đó, trong 3 ngày cuối tuần,Doraemon Movie 45 thu hơn 37 tỉ đồng khi chiếu sớm, chiếm hơn 50% doanh thu tại phòng vé Việt. Đại diện Box Office Vietnam nhận định rằng tác phẩm này dự kiến sẽ lập kỷ lục doanh thu vào cuối tháng 5 này do năm nay ngày 1.6 rơi vào thứ hai, nên trẻ em sẽ lấp kín rạp chiếu phim trong các ngày từ 29 đến 31.5.

Như vậy, tuần này, phòng vé Việt chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt của phim ngoại. Những dự án phim Việt như Thẩm mỹ viện âm phủ hay Một thời ta đã yêu gặp thế khó khi doanh thu ảm đạm, lần lượt là 12,6 tỉ đồng và 1,7 tỉ đồng. Trong khi đó, những dự án nhưPhí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng giảm sức hút sau quãng thời gian gây chú ý tại rạp Việt vào dịp lễ 30.4.

