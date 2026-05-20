Lisa hát ca khúc cổ vũ World Cup

Lisa góp giọng cùng Anitta và Rema trong “Goals”, một trong những ca khúc chính thức của World Cup 2026.

Ngày 20/5, tài khoản TikTok của FIFA đăng teaser ca khúc, cho biết: “Bài hát mới của chúng tôi là Goals”. Lisa xuất hiện ở cuối video, mặc trang phục thể thao và nhảy. Cô dự kiến trình diễn Goals tại khai mạc World Cup ở California, Mỹ ngày 12/6.

Nhạc phẩm do nhóm Tropkillaz của Brazil sản xuất, được miêu tả là sự kết hợp đầy năng lượng của âm nhạc quốc tế, hòa trộn nhiều phong cách khác nhau để tạo nên một ca khúc sôi động. Dự án theo đuổi cách tiếp cận đa văn hóa, nhấn mạnh sự giao thoa giữa các khu vực, qua đó tôn vinh tinh thần toàn cầu của bóng đá.

Lisa là ca sĩ người Thái, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc. Cô trở thành hiện tượng toàn cầu sau 10 năm ra mắt trong nhóm nhạc Kpop Blackpink. Anitta là ngôi hàng đầu của Brazil, nổi tiếng với phong cách Latin pop. Rema là ca sĩ, rapper người Nigeria, cái tên tiêu biểu của dòng Afrobeats (nhạc pop châu Phi đương đại).

Trước đó, thông tin Lisa biểu diễn ở khai mạc World Cup phủ sóng khắp mạng xã hội, được nhiều trang báo quốc tế đưa tin. Trên Instagram, nhiều fan cho biết tự hào khi cô sẽ xuất hiện tại sân khấu của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lisa 29 tuổi, hoạt động cùng Jisoo, Jennie, Rose trong nhóm nhạc Blackpink. Những năm gần đây, cô biểu diễn ở các lễ trao giải lớn như Oscar, MTV Video Music Awards và tham gia nhiều sự kiện đình đám của làng mốt như Met Gala, show Victoria’s Secret. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.

Ngoài Goals, FIFA trước đó giới thiệu hai ca khúc khác là Lighter và Dai Dai. Trong đó, Lighter do ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ Jelly Roll, ca sĩ Mexico Carín León thể hiện. Bài hát bị nhận xét buồn tẻ, thiếu sức sống, không phù hợp không khí giải đấu. Dai Dai của Shakira có giai điệu sôi động, truyền tải thông điệp về tinh thần nỗ lực trong thể thao.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 tại sân Estadio Azteca ở Mexico City và kết thúc vào ngày 19/7 tại sân MetLife (New Jersey), nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu. Shakira sẽ đồng biểu diễn show giữa giờ trận chung kết cùng Madonna và BTS.

