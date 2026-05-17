“The Devil Wears Prada 2” - quyền lực bà trùm lung lay

Cảnh Miranda Priestly ngồi máy bay khoang phổ thông trong “The Devil Wears Prada 2” là sự châm biếm về giai đoạn chật vật của ngành xuất bản.

Sau gần hai thập niên, The Devil Wears Prada tái xuất với phần tiếp theo của bộ phim thời trang nổi tiếng một thời. Không còn tập trung vào sự hào nhoáng của giới thời trang, phim chuyển sang khai thác khủng hoảng ngành tạp chí trước áp lực từ truyền thông số và cắt giảm ngân sách.

Tổng biên tập tạp chí Runway Miranda Priestly đánh mất vị thế sau bê bối hợp tác với một thương hiệu thời trang nhanh vốn đang gặp tai tiếng. Còn Andy Sachs (Anne Hathaway) - cô trợ lý cũ từng rời bỏ Runway để theo đuổi sự nghiệp báo chí - trở thành cây bút thành công tại một cơ quan uy tín. Tuy nhiên, khi tòa soạn của cô giải thể, Andy buộc phải cân nhắc quay lại môi trường làm việc cũ.

Khác với phần đầu chủ yếu xoay quanh quyền lực nơi công sở và sự đánh đổi để thành công, phần hai chuyển sang chủ đề khủng hoảng ngành xuất bản. Biên kịch đặt ra các câu hỏi: Một tạp chí thời trang cao cấp tồn tại ra sao giữa áp lực tài chính và nội dung số lên ngôi? Báo chí truyền thống còn chỗ đứng nào khi lượng truy cập giảm mạnh? Trong bối cảnh đó, Miranda Priestly là nhân vật đại diện cho quá trình thích nghi của thế hệ lãnh đạo cũ trước những biến động mới.

Nhân vật vẫn giữ tính cách quyết đoán nhưng không mang cảm giác đáng sợ như phần đầu. Khi môi trường làm việc xảy ra biến cố, bà phải điều chỉnh cách hành xử trước sự thay đổi của ngành nghề. Ở một cảnh, lần đầu tiên Miranda phải ngồi khoang phổ thông trên máy bay. Người phụ nữ từng đại diện cho quyền lực trong giới thời trang nay xuất hiện giữa không gian chật chội, bên cạnh trợ lý và các hành khách khác. Chi tiết này gây cười nhưng đồng thời cho thấy nhân vật bị thử thách trước sự chuyển mình của thời cuộc.

Bên cạnh đó, bà phải làm quen các quy chuẩn nhân sự mới và áp lực từ những tỷ phú mới nổi, nắm giữ cán cân tài chính. Hình tượng Miranda cho thấy phụ nữ ở đỉnh cao vẫn phải thay đổi để giữ vị trí trong hệ thống do nam giới điều khiển.

Meryl Streep (giữa) và Anne Hathaway (trái) trong phim “The Devil Wears Prada 2”. Ảnh: 20th Century Studios

Qua sự thay đổi trong góc nhìn của Miranda, phim làm rõ những hy sinh phía sau quyền lực và sự nghiệp. Thành công không chỉ mang lại danh tiếng mà đi kèm đánh đổi về thời gian, gia đình, sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân. Thay vì tìm lời giải cho tương lai báo chí, phim tập trung vào sự kiên trì của những con người gắn bó công việc giữa nhiều biến động. Mối quan hệ giữa Andy và Miranda là cố vấn - học trò, đồng thời trở thành chỗ dựa cho nhau. Miranda cần người trợ lý cũ để duy trì giá trị cho tờ báo, còn Andy nhìn sếp của cô như biểu tượng thành công.

Minh tinh Meryl Streep xây dựng hình ảnh Miranda Priestly với phong thái điềm tĩnh, cho thấy sự kiểm soát trong nhiều tình huống. Bà dùng ánh mắt, cử chỉ và nhịp thoại để bộc lộ cảm xúc nhân vật, khẳng định vai trò trung tâm của Miranda trong câu chuyện. Trong khi đó, Anne Hathaway cho thấy sự trưởng thành của nhân vật Andy so với phần đầu. Nhân vật có lập trường, phản ứng bằng lý trí trước những những quyết định ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Phim giữ những yếu tố làm nên thương hiệu của bản gốc, với các cảnh thời trang xa hoa, nhịp dựng nhanh, phân đoạn Andy phải đáp ứng yêu cầu trớ trêu của sếp và loạt câu thoại sắc bén từ Miranda. Khán giả được theo dõi các không gian thượng lưu ở New York, Hamptons (Mỹ), Milan (Italy) cùng loạt phục trang đắt giá.

Tờ Chicago Tribune nhận xét tác phẩm mang màu sắc châm biếm sắc sảo hơn so với phần đầu. The Devil Wears Prada 2 mở rộng thành câu chuyện về giá trị văn hóa của gu thẩm mỹ, báo chí chất lượng và vai trò của những người định hình thị hiếu đại chúng. “Dù tạp chí truyền thống có thể bị xem là tàn dư của một thời kỳ suy thoái, những giá trị ấy vẫn đáng để bảo vệ”, cây bút Katie Walsh bình luận.

Independent đánh giá phim duy trì dấu ấn thẩm mỹ qua thế giới thời trang xa hoa, từ các thiết kế Richard Quinn đến màn xuất hiện của Lady Gaga trên sàn diễn. Tác phẩm phản ánh sự thỏa hiệp giữa nghệ thuật và thương mại, nơi giá trị sáng tạo được đặt trong lĩnh vực kinh doanh.

Còn theo IndieWire, phần hai mang tính giải trí nhưng khó tạo sức ảnh hưởng bền vững như bản gốc. Một số phân đoạn trình diễn thời trang kéo dài khiến nhịp phim đôi lúc tạo cảm giác rời rạc. Bên cạnh việc lồng ghép thông điệp, kịch bản ít đào sâu tâm lý của các nhân vật phụ như Emily Charlton hay Nigel mà chủ yếu đặt họ vào vai trò hỗ trợ tuyến truyện, làm giảm kịch tính.

Dàn diễn viên “The Devil Wears Prada 2”, từ trái qua: Emily Blunt, Meryl Streep, Stanley Tucci và Anne Hathaway. Ảnh: 20th Century Studios

The Devil Wears Prada lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger, do David Frankel đạo diễn. Phần đầu xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs khi vừa tốt nghiệp đại học. Bằng bản lĩnh và trí thông minh, cô dần chinh phục được bà Miranda Priestly. Tuy nhiên, Andy đánh mất bản thân và những người thân thiết.

Theo thống kê của Box Office Mojo, phim đạt doanh thu hơn 326 triệu USD - gấp chín lần kinh phí sản xuất. Tác phẩm trở thành một trong những tác phẩm của dòng phim thời trang thành công nhất Hollywood, nhận hai đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng.

