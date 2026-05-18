Ra mắt trailer “Doraemon” bối cảnh Việt Nam

Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long và Bưu điện TP HCM xuất hiện trong đoạn giới thiệu tập đặc biệt của hoạt hình “Doraemon”, sẽ lên sóng ngày 23/5.

Đài TV Asahi ra mắt trailer tập phim Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam hôm 16/5, trong đó nhân vật Shizuka nói mong muốn được đến Việt Nam. Nobita lên ý tưởng thực hiện chuyến du lịch làm quà sinh nhật cho cô bạn.

Tuy nhiên, kế hoạch gặp trục trặc khi bảo bối Cánh cửa thần kỳ phải sửa chữa. Thấy Nobita thất vọng, Doraemon quyết định nhờ Dorami từ thế kỷ 22 đến hỗ trợ. Cả nhóm sau đó sử dụng bảo bối của Dorami để đến Việt Nam.

Tuy nhiên, kế hoạch gặp trục trặc khi bảo bối Cánh cửa thần kỳ phải sửa chữa. Thấy Nobita thất vọng, Doraemon quyết định nhờ Dorami từ thế kỷ 22 đến hỗ trợ. Cả nhóm sau đó sử dụng bảo bối của Dorami để đến Việt Nam.

Cảnh phim “Doraemon: Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam”. Tập đặc biệt sẽ ra mắt tại Nhật lúc 17h ngày 23/5 giờ địa phương (tức 15h cùng ngày giờ Hà Nội). Ảnh: TV-Asahi

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Tại đây, Nobita và Doraemon đội nón lá, còn Shizuka và Dorami mặc áo dài. Các nhân vật tham quan nhiều địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực. Trong một phân đoạn, cả nhóm ăn “bánh mì phiên dịch” phiên bản bánh mì Việt Nam. Sau Hà Nội, hội bạn đến Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), TP HCM và Đà Nẵng. Trailer còn xuất hiện hình ảnh Bưu điện TP HCM.

Bối cảnh Bưu điện TP HCM trong tập phim “Doraemon: Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam”. Ảnh: TV-Asahi

Theo Crank-in, êkíp ra mắt tập phim dịp tác phẩm điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển ra rạp Việt vào ngày 22/5. Bên cạnh đó, nhà sản xuất phát động cuộc thi tô màu Cùng trang trí nào! Cuộc thi tô màu Chan-chi. Người tham gia có thể tải tranh vẽ Doraemon, Nobita, Shizuka và Dorami trong trang phục áo dài từ website chương trình, sau đó tô màu và sáng tạo thêm bằng nhiều chất liệu khác nhau, như hình dán, giấy gấp origami. Cuộc thi tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Nhật Bản. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh và nhận phần thưởng là bộ trò chơi boardgame lấy chủ đề Doraemon.

Truyện tranh Doraemon lần đầu xuất hiện vào năm 1969, do Fujiko F. Fujio, bút danh chung của họa sĩ Hiroshi Fujimoto và Motoo Abiko từ năm 1954 đến 1987, sáng tạo. Nội dung kể về chú mèo máy ra đời ở thế kỷ 22, trở về thế kỷ 20 giúp đỡ Nobita - học sinh tiểu học hậu đậu - thoát khỏi những tình huống trớ trêu. Ngoài các câu chuyện thường nhật, nhóm bạn có nhiều chuyến phiêu lưu gay cấn.

Sau hơn năm thập niên, Doraemon duy trì sức hút, với 250 triệu bản truyện tranh, vào top 10 bộ manga bán chạy nhất mọi thời. Năm 2008, nhân vật được bổ nhiệm làm đại sứ văn hóa hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản. Năm 2012, dịp sinh nhật lần thứ “âm 100” (Doraemon có năm sinh là 2112), chú mèo máy trở thành công dân của thành phố Kawasaki, nơi hai tác giả sinh sống và là bối cảnh của câu chuyện.

Theo nhandan