Dưa lưới Hokkaido thượng hạng của Nhật Bản đạt mức giá kỷ lục 36.500USD

{title}
{publish}
{head}
Nổi tiếng với phần thịt màu cam mọng nước và vị ngọt, dưa lưới Yubari, được trồng trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, thường được dùng làm quà tặng ở Nhật Bản.
Cặp dưa lưới thượng hạng được bán với giá kỷ lục 5,8 triệu yen. (Nguồn: Kyodo)
Ngày 22/5, một cặp dưa lưới thượng hạng trồng trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản đã được bán với giá kỷ lục 5,8 triệu yen (36.500 USD) tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm.
Đây là mức giá kỷ lục mới, vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại trước đó là 5 triệu yen vào năm 2019.
Người trúng thầu trong phiên đấu giá những quả dưa lưới đắt đỏ năm nay - sản phẩm đặc trưng của thành phố Yubari - là Công ty Futami Seika, một nhà bán buôn rau quả có trụ sở tại Kushiro.
Sau đó, những quả dưa này đã được bán cho Công ty Keio Store, đơn vị dự định trưng bày chúng tại một trong các siêu thị của mình ở Tokyo cho đến 24/5.
Ông Hirokazu Okubo, Trưởng bộ phận bán hàng của Futami Seika, người tham gia vào việc đấu thầu thành công tại một chợ bán buôn ở Sapporo cho biết: “Tôi hy vọng người dân Tokyo sẽ thích những quả dưa Hokkaido này.”
Nổi tiếng với phần thịt màu cam mọng nước và vị ngọt, dưa lưới Yubari thường được dùng làm quà tặng ở Nhật Bản.
Theo hợp tác xã nông nghiệp Yubari, nông dân địa phương dự kiến sẽ xuất khẩu 3.086 tấn dưa lưới trị giá khoảng 2,12 tỷ yen trong năm nay, với mùa thu hoạch cao điểm dự kiến vào tháng 6 và tháng 7.
Các loại trái cây cao cấp ở Nhật Bản thường được bán với mức giá rất cao trong những phiên đấu giá đầu tiên, khi người mua sử dụng các mức giá trúng thầu đó nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị.
Theo TTXVN
Trong sách phổ cập trí tuệ nhân tạo, tác giả Mỹ cho rằng dùng AI một cách khôn ngoan sẽ giúp cải thiện công việc và cuộc sống.
Lisa góp giọng cùng Anitta và Rema trong "Goals", một trong những ca khúc chính thức của World Cup 2026.
Quầy bơm mực bút bi, cửa hàng rút lốp ở giai đoạn bao cấp được một số người nước ngoài chụp lại.
Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long và Bưu điện TP HCM xuất hiện trong đoạn giới thiệu tập đặc biệt của hoạt hình "Doraemon", sẽ lên sóng ngày 23/5.
Cảnh Miranda Priestly ngồi máy bay khoang phổ thông trong "The Devil Wears Prada 2" là sự châm biếm về giai đoạn chật vật của ngành xuất bản.
Hai tác phẩm quốc tế 'Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển' và 'Tạm biệt Gohan' đã phá vỡ chuỗi 87 ngày liên tiếp dẫn đầu phòng vé của loạt phim Việt, vươn lên vị trí top...
Bộ phim AI về xác sống do một nhà sáng tạo Trung Quốc thực hiện gây chú ý khi đạt hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội quốc tế.