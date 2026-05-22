Dưa lưới Hokkaido thượng hạng của Nhật Bản đạt mức giá kỷ lục 36.500USD

Nổi tiếng với phần thịt màu cam mọng nước và vị ngọt, dưa lưới Yubari, được trồng trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, thường được dùng làm quà tặng ở Nhật Bản.

Cặp dưa lưới thượng hạng được bán với giá kỷ lục 5,8 triệu yen. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 22/5, một cặp dưa lưới thượng hạng trồng trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản đã được bán với giá kỷ lục 5,8 triệu yen (36.500 USD) tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm.

Đây là mức giá kỷ lục mới, vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại trước đó là 5 triệu yen vào năm 2019.

Người trúng thầu trong phiên đấu giá những quả dưa lưới đắt đỏ năm nay - sản phẩm đặc trưng của thành phố Yubari - là Công ty Futami Seika, một nhà bán buôn rau quả có trụ sở tại Kushiro.

Sau đó, những quả dưa này đã được bán cho Công ty Keio Store, đơn vị dự định trưng bày chúng tại một trong các siêu thị của mình ở Tokyo cho đến 24/5.

Ông Hirokazu Okubo, Trưởng bộ phận bán hàng của Futami Seika, người tham gia vào việc đấu thầu thành công tại một chợ bán buôn ở Sapporo cho biết: “Tôi hy vọng người dân Tokyo sẽ thích những quả dưa Hokkaido này.”

Theo hợp tác xã nông nghiệp Yubari, nông dân địa phương dự kiến sẽ xuất khẩu 3.086 tấn dưa lưới trị giá khoảng 2,12 tỷ yen trong năm nay, với mùa thu hoạch cao điểm dự kiến vào tháng 6 và tháng 7.

Các loại trái cây cao cấp ở Nhật Bản thường được bán với mức giá rất cao trong những phiên đấu giá đầu tiên, khi người mua sử dụng các mức giá trúng thầu đó nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị.

Theo TTXVN