“Làm chủ AI”

Trong sách phổ cập trí tuệ nhân tạo, tác giả Mỹ cho rằng dùng AI một cách khôn ngoan sẽ giúp cải thiện công việc và cuộc sống.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo dần len lỏi vào cuộc sống con người, Celia Quillian - chuyên gia công nghệ Mỹ - ra mắt cẩm nang hướng dẫn mọi người làm chủ AI. Sách có tên AI for Life, phát hành trên thị trường quốc tế năm 2025. Theo lời giới thiệu của Amazon, ấn phẩm đem đến cho độc giả hơn 100 cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào đời sống cá nhân.

Sách gồm hai phần chính, bắt đầu bằng những kiến thức cơ bản về AI đến cách ứng dụng nó trong công việc hàng ngày. Phần đầu, tác giả đem đến một “khóa học cấp tốc” bao gồm giới thiệu thuật ngữ phổ biến, ưu điểm và hạn chế của các chatbot phổ biến hiện nay như ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude, Perplexity AI.

Bản Việt do dịch giả Minh Tuyết chuyển ngữ, nhà xuất bản Dân Trí kết hợp First News xuất bản hồi tháng 3. Ảnh: First News

Theo Quillian, trí tuệ nhân tạo không phải chủ đề mới. Trước khi OpenAI gây chấn động thế giới với ChatGPT năm 2022, công nghệ này đã âm thầm phục vụ con người trong nhiều tiện ích. Một số tính năng như bộ nhận diện giọng nói của Siri, Alexa, chức năng tự sửa chính tả, đề xuất từ ngữ trên điện thoại và những gợi ý nội dung “chuẩn gu” trên mạng xã hội đều nhờ AI.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng không nên quá tin tưởng trí tuệ nhân tạo. Chẳng hạn như trong việc tìm kiếm thông tin, AI thường đáng tin khi xử lý các câu hỏi về lĩnh vực có nhiều tài liệu tham khảo, nhưng dễ bị “ảo giác” với các chủ đề chuyên sâu, ít nguồn tra cứu công khai. Người dùng cần kiểm tra thông tin do nó cung cấp, đối chiếu nhiều nguồn để đảm bảo tính chính xác. Cô cũng cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, đối mặt một số vấn đề đạo đức liên quan nội dung do máy móc tạo ra.

Trong phần hai, Celia Quillian trình bày hơn 100 cách hướng dẫn tận dụng AI vào đời sống như chăm sóc gia đình, sức khỏe, quản lý tài chính, phát triển bản thân và các mối quan hệ. Một trong những nội dung nổi bật nhất là kỹ năng viết lệnh (prompt). Một câu lệnh hiệu quả cần ba yếu tố: Ngữ cảnh cụ thể, hành động rõ ràng và mục tiêu xác định. Người dùng cần sử dụng động từ phù hợp như “tóm tắt”, “góp ý” và mô tả kết quả hướng đến bằng những từ cụ thể kiểu “ngắn gọn”, “chuyên sâu”, “dễ hiểu” hệ thống làm việc hiệu quả hơn.

Chân dung tác giả Celia Quillian. Ảnh: LinkedIn Celia Quillian

Quillian cũng giới thiệu một số kỹ thuật nâng cao như “xếp lớp câu lệnh”, chia yêu cầu thành nhiều bước liên tiếp. Cô cho biết không cần cố gắng viết một câu lệnh hoàn hảo từ đầu, có thể bổ sung trong cuộc trò chuyện với chatbot chỉnh sửa. Ngoài mẹo viết lệnh, tác giả giới thiệu cách khai thác các tính năng hữu ích khác như tóm tắt khối lượng lớn tài liệu, xử lý dữ liệu phức tạp cho người đi học, đi làm.

AI for Life nhận 4,5/5 và 3,7/5 điểm lần lượt từ các độc giả trên Amazon và Goodreads. Phần lớn đánh giá sách phù hợp cho những người bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực này, văn phong dễ hiểu và gần gũi. Trên Amazon, một bạn đọc Mỹ cho rằng ấn phẩm có thể giúp người lớn tuổi theo kịp công nghệ vì lối viết đơn giản, nhiều ví dụ minh họa. Trích một bình luận: “Thay vì cảm thấy AI đang thống trị thế giới, quyển sách này định hình nó như một công cụ nâng cao chất lượng, đơn giản hóa cuộc sống nếu được dùng đúng cách”. Tuy nhiên, một số người nhận xét nhiều thông tin, lời khuyên trong sách không ấn tượng, bởi đã phổ biến trước đó.

Celia Quillian là chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyên lên chiến lược marketing trong giới công nghệ ở Atlanta. Cô có bằng cử nhân Đại học Wake Forest và bằng thạc sĩ của trường kinh doanh Goizueta thuộc Đại học Emory. Cô từng xuất hiện trong nhiều bài báo quốc tế của Time, Axios, New York Times, Forbes, The Wall Street Journal. Quillian cũng là người sáng lập kênh SmartWorkAI trên TikTok, Instagram , hướng dẫn khán giả các mẹo dùng tận dụng AI tại nhà và nơi làm việc.

