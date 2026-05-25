Park Ji Hoon chưa đến Việt Nam đã gây sốt

Sức hút của Park Ji Hoon tiếp tục được chứng minh khi hoạt động bán vé sớm (pre-sale) cho fancon tại Việt Nam “cháy hàng”. Chỉ sau vài giờ mở bán, hạng vé đắt tiền nhất của fancon tại TPHCM đã bán hết, trong khi nhiều hạng vé khác cũng ghi nhận lượng đặt mua lớn từ người hâm mộ.

Cổng bán vé sớm (pre-sale) cho fancon của Park Ji Hoon tại Việt Nam nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia săn vé. Ngay sau thời điểm mở bán, lượng người xếp hàng trực tuyến tăng mạnh.

Chỉ sau vài giờ, hạng vé VVIP giá 5,5 triệu đồng tại TPHCM đã hết chỗ, trong khi nhiều hạng vé khác cũng ghi nhận lượng đặt mua lớn từ người hâm mộ.

Fancon tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn 2026 Park Ji Hoon Asia fancon Re:flect - dự án được xây dựng với thông điệp nhìn lại bản thân thông qua ký ức, cảm xúc và hành trình đã đi qua.

Không chỉ là sân khấu biểu diễn, chương trình được kỳ vọng mang đến không gian tương tác gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và người hâm mộ thông qua các hoạt động như giao lưu, xem tổng duyệt, chụp ảnh... và các vật phẩm độc quyền.

Đây là lần thứ hai Park Ji Hoon tổ chức sự kiện gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam. Khác với nhiều nghệ sĩ K-pop thường chỉ tổ chức một đêm diễn, Park Ji Hoon quyết định gặp gỡ khán giả ở cả hai miền. Theo đó, fancon sẽ diễn ra ngày 19/6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) và ngày 20/6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ MAY - cộng đồng người hâm mộ của nam ca sĩ cũng như đông đảo khán giả trẻ yêu nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhiều người kỳ vọng ngoài những sân khấu thuộc album mới, Park Ji Hoon sẽ tiếp tục chuẩn bị các màn giao lưu riêng dành cho fan Việt như những lần gặp gỡ trước.

Sinh năm 1999, Park Ji Hoon là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á từ khi còn là diễn viên nhí. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến vào năm 2017 khi anh tham gia Produce 101 và giành vị trí Á quân, từ đó ra mắt cùng Wanna One.

Sau khi nhóm kết thúc hoạt động, Park Ji Hoon phát triển song song âm nhạc và diễn xuất, ghi dấu với các dự án như Người hùng yếu đuối, Sạp mai mối thời Joseon, Tình ca ảo mộng... Gần đây, với vai diễn vua Danjong phim Dưới bóng điện hạ, nam diễn viên đã chinh phục được trái tim khán giả và giới chuyên môn khi mang về hai giải thưởng trong Lễ trao giải Baeksang 2026.

Sự trở lại lần này tiếp tục cho thấy sức hút ổn định của nam nghệ sĩ tại thị trường Việt Nam và sự quan tâm rất lớn của khán giả với các sự kiện K-pop.

Theo tienphong.vn