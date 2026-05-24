Phim kinh dị Việt cán mốc 200 tỷ đồng

Chạm mốc 200 tỷ đồng sau hơn một tháng ra rạp, “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Tối 23/5, phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau hơn một tháng ra rạp. Riêng trong ngày 23/5, tác phẩm thu thêm khoảng 270 triệu đồng, trở thành phim Việt duy nhất còn xuất hiện trong top 6 doanh thu phòng vé ngày, giữa sự áp đảo của loạt phim ngoại.

Trong bối cảnh thị trường hậu dịp lễ 30/4 nhanh chóng đổi chiều, thành tích của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng được xem là trường hợp hiếm hoi giữ được sức bền doanh thu. Không chỉ thắng lớn ở giai đoạn đầu phát hành, bộ phim duy trì lượng khán giả ổn định khi nhiều dự án nội địa khác gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng phòng vé.

Một cảnh trong phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng

Ngay từ giai đoạn chiếu sớm, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đã bùng nổ. Tác phẩm liên tục xác lập các cột mốc đáng chú ý của dòng phim kinh dị Việt như doanh thu đặt vé trước đạt 13 tỷ đồng, doanh thu ngày cao nhất gần 20 tỷ đồng và mốc 70 tỷ đồng chỉ sau ba ngày phát hành. Sau một tuần, phim vượt 100 tỷ đồng với hơn 1,2 triệu vé bán ra.

Ở giai đoạn cao điểm, bộ phim chiếm hơn 85% thị phần doanh thu phòng vé, thu hút khoảng nửa triệu lượt khán giả chỉ sau ba ngày ra mắt. Đây cũng là phim kinh dị Việt đạt doanh thu chiếu sớm cao nhất từ trước đến nay.

Thành công của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng nhờ cách tiếp cận khác biệt trong dòng phim kinh dị, kịch bản tương đối chắc tay, hạn chế tình trạng mở đầu hấp dẫn nhưng hụt hơi ở phần cuối. Bộ phim cũng ghi điểm nhờ diễn xuất đồng đều của dàn cast gồm NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh và diễn viên nhí Thái Lan.

Bên cạnh yếu tố nội dung, chiến lược phát hành cũng đóng vai trò quan trọng. Ê-kíp quyết định chiếu sớm từ 16/4, thay vì dự kiến ngày 24/4, đi trước một bước so với loạt phim Việt cùng mùa như Heo 5 móng, Trùm sò, Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8.

Nước đi này giúp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng nhanh chóng phủ sóng phòng vé, tạo hiệu ứng truyền miệng và xây dựng lợi thế doanh thu trước khi cuộc cạnh tranh dịp lễ bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Trong khi Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn bám trụ phòng vé, nhiều dự án Việt khác đang rơi vào cảnh doanh thu lao dốc. Sau giai đoạn lễ 30/4 sôi động, thị trường nhanh chóng chứng kiến sự phân hóa mạnh, khi chỉ số ít tác phẩm giữ được sức hút còn phần lớn bị đẩy khỏi cuộc chơi.

Hiện tại, hàng loạt phim nội đã bị phim ngoại lấn át hoàn toàn. Đại tiệc trăng máu 8 chỉ còn vài suất chiếu mỗi ngày, doanh thu chưa tới 3 triệu đồng. Thẩm mỹ viện âm phủ thu khoảng 5,6 triệu đồng/ngày, trong khi tổng doanh thu mới dừng ở mức 12,6 tỷ đồng - con số khó để hòa vốn.

Tương tự, Trùm sò bám trụ ở phòng vé với doanh thu vài triệu đồng mỗi ngày. Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo cũng không tạo được cú bật đáng kể. Đáng lo hơn là trường hợp của dự án Một thời ta đã yêu. Sau một tuần phát hành, phim thu khoảng 1,8 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu ở mức thấp.

Thực tế này cho thấy điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Sau thời kỳ liên tục xuất hiện phim trăm tỷ, thị trường bắt đầu bộc lộ dấu hiệu bão hòa khi số lượng dự án tăng nhanh nhưng chất lượng không đồng đều.

Dự kiến trong năm 2026 sẽ có khoảng 80 phim Việt ra rạp - con số kỷ lục từ trước đến nay. Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa phim nội với phim ngoại, mà còn là cuộc chiến trực diện giữa chính các dự án trong nước. Trong bối cảnh hệ thống rạp chỉ có khoảng 8.000 suất chiếu mỗi ngày, những bộ phim có doanh thu yếu sẽ nhanh chóng bị cắt suất hoặc loại khỏi lịch chiếu.

Khán giả hiện cũng khắt khe hơn trước. Khi lựa chọn giải trí ngày càng đa dạng, từ nền tảng trực tuyến đến phim quốc tế, một bộ phim muốn tồn tại lâu ở rạp không thể chỉ dựa vào truyền thông hay hiệu ứng tò mò ban đầu. Nội dung đủ sức giữ chân người xem, chiến lược phát hành hợp lý và khả năng tạo thảo luận sau công chiếu mới là yếu tố quyết định đường dài của một tác phẩm.

