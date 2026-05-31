Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 tại chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra ở Thái Lan. Người đẹp gây ấn tượng với phần ứng xử về lòng dũng cảm và hành trình truyền cảm hứng, đồng thời nhận giải bình chọn của khán giả.

Tối 30/5 tại Thái Lan, chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra với sự tranh tài của hơn 50 người đẹp từng có thành tích nổi bật tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Đại diện Việt Nam là ca sĩ, người mẫu Nguyễn Hương Giang, người từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Trong đêm thi quyết định, Hương Giang ghi tên mình vào top 18 chung cuộc, đồng thời nhận giải thưởng bình chọn World’s Choice Award. Trước đó, tại vòng bán kết, người đẹp Việt Nam được đánh giá là một trong những thí sinh có phần trình diễn nổi bật và nhận điểm số tích cực từ ban giám khảo.

Hương Giang trong đêm chung kết

Sau phần thi áo tắm, Ban tổ chức công bố top 10 gồm các đại diện đến từ Peru, Cộng hòa Dominica, Thái Lan, Ghana, Colombia, Cộng hòa Czech, Philippines, Venezuela và Việt Nam. Dù là cái tên cuối cùng được xướng lên trong danh sách top 10, Hương Giang lại dẫn đầu vòng thi này nhờ lượng bình chọn cao từ khán giả.

Bước vào phần thi dạ hội, đại diện Việt Nam lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh bướm, tạo hiệu ứng nổi bật trên sân khấu. Phần trình diễn của cô nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo, giúp Hương Giang tiếp tục góp mặt trong top 5 chung cuộc cùng các thí sinh đến từ Colombia, Ghana, Philippines và Cộng hòa Czech.

Ở vòng ứng xử top 5, Hương Giang nhận câu hỏi: “Điều duy nhất bạn có mà không ai trên sân khấu này có thể sao chép là gì?”. Người đẹp cho biết cô không chỉ đại diện cho vẻ đẹp mà còn là câu chuyện về sự kiên cường và truyền cảm hứng.

Tân Hoa hậu chính thức gọi tên đại diện Colombia, Hương Giang là Á hậu 2

Hương Giang chia sẻ rằng cô là thí sinh chuyển giới đầu tiên lọt vào top 5 của cuộc thi. Theo người đẹp, điều đặc biệt nhất mà cô sở hữu chính là khả năng truyền cảm hứng cho những người đang theo đuổi ước mơ và vượt qua giới hạn của bản thân.

Dù điểm số từ Ban giám khảo không nằm trong nhóm dẫn đầu, nhờ lợi thế từ lượng bình chọn của khán giả, Hương Giang vươn lên vị trí thứ hai sau vòng ứng xử và ghi tên mình vào top 3 chung cuộc cùng Vanessa Pulgarín (Colombia) và Faith Maria Porter (Ghana).

Tại vòng ứng xử dành cho top 3, Hương Giang nhận câu hỏi về tố chất ngôi sao mà cô sở hữu. Người đẹp cho biết sau hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô nhận ra lòng dũng cảm có thể thay đổi số phận con người.

Theo Hương Giang, nếu không từ bỏ ước mơ, mỗi người đều có thể viết nên câu chuyện của riêng mình và trở thành nguồn cảm hứng cho người khác, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống. Cô khẳng định bản thân muốn lan tỏa niềm tin rằng không có giấc mơ nào là quá lớn và mọi người đều có thể thay đổi cuộc sống bằng sự nỗ lực và lòng dũng cảm.

Kết quả chung cuộc, đại diện Ghana Faith Maria Porter giành danh hiệu Á hậu 1, trong khi Vanessa Pulgarín của Colombia đăng quang ngôi vị cao nhất. Hương Giang được xướng tên ở vị trí Á hậu 2, khép lại hành trình tại Miss Grand International All Stars 2026 với thành tích top 3 chung cuộc.

Thành tích này tiếp tục đánh dấu sự hiện diện của Hương Giang trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế, đồng thời nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong nước.

Theo vov.vn