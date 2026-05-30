Phát hiện và xử lý 36 cơ sở không đảm điều kiện về an toàn thực phẩm

Thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại siêu thị LanChi Mart, phường Phúc Yên.

Các đơn vị đã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông, tập huấn; tăng cường tuyên truyền trên báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; treo băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát tài liệu, tờ rơi về ATTP. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Trong tháng hành động, tỉnh Phú Thọ thành lập 94 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành, kiểm tra 1.028 cơ sở thực phẩm. Qua kiểm tra, đa số cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện 36 cơ sở chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định. Trong đó, 6 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 36 triệu đồng, tiêu hủy sản phẩm của 9 cơ sở (đồng thời đình chỉ 1/9 cơ sở) và 21 cơ sở được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục tồn tại.

Các đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy 242 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Kết quả kiểm nghiệm nhanh cho thấy các mẫu được kiểm tra đều đạt yêu cầu.

Trong Tháng hành động vì ATTP năm 2026, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Anh Thơ


