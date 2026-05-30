Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá

Thuốc lá từ lâu đã là một vấn đề nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Đặc biệt, sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, pod và các sản phẩm chứa nicotine đang tạo ra những thách thức mới trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL).

Học sinh Trường PTCLC Hùng Vương tham gia phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống tác hại và vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử.

Hàng năm, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL, đồng thời đẩy mạnh thực hiện môi trường không khói thuốc.

Xác định công tác truyền thông giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá của người dân, các hoạt động tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, tập trung phổ biến tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe con người, các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá, hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc. Hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, bao phủ đến các bản làng, thôn xóm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc được các ngành, địa phương duy trì tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như mít tinh, tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu. Cùng với đó, hoạt động truyền thông trực tiếp tại cơ quan hành chính, bệnh viện, trung tâm y tế, khách sạn, nhà hàng, cộng đồng dân cư, các trường học đã cung cấp cho người dân thông tin, kiến thức cần thiết về tác hại thuốc lá, từ đó dần thay đổi hành vi, không hút thuốc lá, thuốc lào, cùng nhau xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Các đơn vị, đoàn thể xã Liên Sơn phối hợp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước... cho học sinh Trường TH&THCS Cao Răm.

Trong các nhà trường, hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá cũng được đổi mới theo hướng để học sinh chủ động tiếp cận. Vừa qua, tại Trường PTCLC Hùng Vương, học sinh lớp 7D được tham gia một phiên tòa giả định tại Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Phú Thọ, qua đó đã giúp nâng cao nhận thức của các em về tác hại của thuốc lá điện tử và tầm quan trọng của việc tuân thủ nội quy, pháp luật trong trường học. Hoạt động trải nghiệm không chỉ giúp học sinh hiểu sâu hơn về pháp luật và phòng chống thuốc lá điện tử, mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tinh thần hợp tác tập thể. Các trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng để tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền pháp luật gắn với phòng chống bạo lực học đường và tác hại của thuốc lá điện tử, nội dung tuyên truyền gồm: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; tác hại của thuốc lá thế hệ mới; những ảnh hưởng của thuốc lá tới sức khỏe, môi trường, kinh tế...; lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá; tiêu chí và các bước xây dựng nơi làm việc, trường học không khói thuốc; khuyến cáo để cai thuốc lá hiệu quả...

Đồng chí Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã Liên Sơn cho biết: “Vừa qua, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an xã và Trạm y tế tổ chức tuyên truyền giáo dục tác hại của thuốc lá điện tử; tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; an toàn trên không gian mạng và phòng cháy chữa cháy tại Trường TH&THCS Cao Răm. Thông qua các tình huống thực tế gần gũi với môi trường học đường, những kiến thức, thông tin liên quan đến tác hại nguy hiểm của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe và sự phát triển của thanh thiếu niên được truyền thông một cách sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh”.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm đẩy mạnh. Các ấn phẩm báo chí, chương trình truyền hình, phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình tỉnh thường xuyên xây dựng chuyên mục, phóng sự, tin, bài phản ánh, xây dựng kịch bản và phát sóng các thông điệp truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, treo băng rôn tại các địa điểm trung tâm, cấp phát tờ rơi, pa nô, áp phích về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, lợi ích xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Thông qua các đợt truyền thông, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe từng bước được nâng lên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị... trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, góp phần lan tỏa ý thức xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Thu Hà