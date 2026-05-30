Chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho người bệnh

Trong môi trường bệnh viện, mỗi bữa ăn không đơn thuần chỉ giúp người bệnh duy trì thể trạng mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Một khẩu phần ăn bảo đảm dinh dưỡng, hợp vệ sinh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm và tạo tâm lý yên tâm cho bệnh nhân cũng như người nhà. Với phương châm “Tất cả vì sức khỏe người bệnh”, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quy trình quản lý, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến phân phối suất ăn cho bệnh nhân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng, hướng tới xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.

Kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào luôn được Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc siết chặt.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cung cấp trên 2.000 suất ăn phục vụ bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế. Khối lượng suất ăn lớn đòi hỏi việc kiểm soát an toàn thực phẩm phải được thực hiện nghiêm ngặt ở tất cả các khâu. Để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch và an toàn, bệnh viện ưu tiên lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm có đủ giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm, được kiểm định chất lượng thường xuyên, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Cán bộ Khoa Dinh dưỡng thực hiện kiểm tra nhanh thực phẩm.

Ngay từ khâu nhập nguyên liệu, bộ phận chuyên môn của Khoa Dinh dưỡng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng, độ tươi sống, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Những thực phẩm không đạt yêu cầu tuyệt đối không đưa vào chế biến. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Hằng ngày thực phẩm đều được kiểm tra (test) nhanh để xác định các chỉ tiêu vi sinh đảm bảo đạt yêu cầu an toàn trước khi đưa vào chế biến. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Việc lưu mẫu thức ăn được thực hiện đúng quy định.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Phương - Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: "Các thực phẩm đưa vào nhà ăn bệnh viện đều bảo đảm đầy đủ các tiêu chí, đó là có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của đơn vị cung cấp. Chúng tôi có bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm ngay từ khâu nhập hàng. Các thực phẩm chế biến đều được lưu lại mẫu để kiểm tra chất lượng sau mỗi buổi nấu, sổ ghi chép kiểm thực 3 bước theo đúng quy định”.

Không chỉ chú trọng nguồn nguyên liệu đầu vào, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc còn quan tâm đến quy trình chế biến thực phẩm. Toàn bộ khu vực sơ chế, chế biến và chia suất ăn được bố trí theo nguyên tắc một chiều, tách biệt giữa thực phẩm sống và chín nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Đội ngũ nhân viên nhà bếp được tập huấn định kỳ về kiến thức an toàn thực phẩm, kỹ năng bảo quản và chế biến thức ăn. Trong quá trình làm việc, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh như mặc đầy đủ trang phục bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi chế biến thực phẩm.

Thực đơn đa dạng, phong phú phục vụ người bệnh.

Anh Vũ Văn Cường, nhân viên bếp ăn của bệnh viện chia sẻ: “Khu sơ chế, chế biến và chia suất ăn được tách riêng biệt. Trước khi sơ chế, chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, nhân viên nhà bếp được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Dụng cụ nấu ăn đều được vệ sinh sạch sẽ, tiệt trùng trước khi dùng để chế biến thức ăn.

Thực đơn dành cho người bệnh được xây dựng khoa học, đa dạng theo từng nhóm bệnh lý và thể trạng sức khỏe. Đối với bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, tiểu đường hay cao huyết áp, khẩu phần ăn được tính toán kỹ lưỡng về lượng muối, đường, chất béo. Trong khi đó, người bệnh sau phẫu thuật hoặc điều trị dài ngày sẽ được bổ sung các nhóm thực phẩm giàu đạm, vitamin và khoáng chất nhằm tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Người bệnh tim mạch, tiểu đường, thận, huyết áp hay sau phẫu thuật đều được tư vấn và cung cấp chế độ ăn riêng, bảo đảm cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình điều trị”.

Nhà ăn bệnh viện đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát

Nhiều người nhà bệnh nhân đánh giá cao sự thay đổi trong chất lượng phục vụ và điều kiện vệ sinh tại khu bếp ăn, căn tin của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Chị Dương Thị Thanh, xã Vĩnh Thành chia sẻ: “Khi đi chăm bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tôi thường chọn căng tin bệnh viện để mua suất ăn cho người bệnh và bản thân. Vì tôi thấy nhà ăn ở đây sạch sẽ, thoáng mát, đồ ăn hợp vệ sinh, an toàn, các thực phẩm đa dạng để mình lựa chọn, chế biến khá hợp khẩu vị. Hơn nữa còn có sự giám sát của nhân viên y tế nên tôi cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn khi mua ở ngoài”.

Hiện nay, nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng trong điều trị ngày càng được người dân quan tâm. Một bệnh viện không chỉ cần đội ngũ bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại mà còn phải bảo đảm chất lượng dịch vụ hậu cần, trong đó, có bữa ăn cho người bệnh. Những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn chính là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân. Việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, nhân lực đến quy trình quản lý tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc từng bước xây dựng môi trường điều trị an toàn, văn minh và chuyên nghiệp với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Thu Hoài