Hướng tới chấm dứt bệnh AIDS trước năm 2030

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ triển khai sâu rộng Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS. Với quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp căn cơ, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS trước năm 2030 như mục tiêu Chỉ thị đã đề ra.

Giai đoạn 2021 - 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống HIV/AIDS.

Huy động sức mạnh tổng hợp phòng, chống HIV/AIDS

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, dù bối cảnh dịch tễ có xu hướng phức tạp với dấu hiệu trẻ hóa, lây truyền qua đường tình dục chiếm ưu thế, song dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, tình hình HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.

Xác định công tác phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, gắn với bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu 100% chi, đảng bộ cơ sở quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW. Hình thức tuyên truyền được đổi mới linh hoạt, từ các hội nghị, sinh hoạt chi bộ đến lồng ghép trong các hoạt động đoàn thể.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động toàn diện. Điểm nhấn là sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đặc biệt là vai trò nòng cốt của ngành Y tế. Các cấp ủy Đảng không chỉ ban hành chủ trương mà còn thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

Kết quả rõ nét nhất là sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức. Tâm lý kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đã giảm dần. Người dân chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và điều trị. Đặc biệt, công tác thông tin, truyền thông đã chuyển từ hình thức phổ biến rộng rãi sang định hướng thay đổi hành vi, tập trung vào nhóm nguy cơ cao như MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới) và người trẻ tuổi.

Giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đã có hơn 56.000 lượt tin, bài, phóng sự truyền thông; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức hàng nghìn cuộc tuyên truyền tại cộng đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp phòng, chống dịch bệnh. Công tác điều trị ARV được thực hiện sớm, nhanh và thanh toán qua bảo hiểm y tế, giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ liên tục.

Các số liệu dịch tễ cho thấy hiệu quả can thiệp rõ rệt: Số ca nhiễm mới giảm từ 230 ca (năm 2021) xuống còn 190 ca (năm 2025); số ca tử vong giảm mạnh từ 13 xuống còn 8 ca. Đặc biệt, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con luôn được kiểm soát, duy trì dưới 3%. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số qua các phần mềm quản lý (HMED, HIV-info) và các mô hình can thiệp như PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm), Methadone đã khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2030

Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, với xu hướng lây truyền chuyển dịch rõ sang đường tình dục không an toàn, tập trung ở nhóm nguy cơ cao như MSM, thanh niên trẻ. Đặc biệt, tính chất hành vi nguy cơ mang tính ẩn, khó tiếp cận cùng sự biến động về kinh tế - xã hội, di cư lao động đang đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý và phát hiện sớm.

Hiện nay, người dân chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS.

Trước tình hình đó, tỉnh Phú Thọ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp; kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở. Lồng ghép các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.

Kết hợp hiệu quả giữa truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp, đảm bảo nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là nhóm nguy cơ cao, để thay đổi hành vi và giảm kỳ thị; duy trì triển khai thường xuyên các hoạt động chuyên môn. Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng dự phòng lây nhiễm HIV, can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm phát hiện sớm và điều trị HIV/AIDS.

Đẩy mạnh điều trị Methadone và bảo đảm tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV; bảo đảm nguồn lực bền vững thông qua việc tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia của cộng đồng, tổ chức, cá nhân. Bố trí ngân sách phù hợp, ưu tiên cho các hoạt động thiết yếu; nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và điều trị.

Để hiện thực hóa khát vọng chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030, tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, bền vững; sớm ban hành cơ chế tài chính dài hạn trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế giảm dần. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật các phác đồ, mô hình can thiệp mới và bảo đảm nguồn cung thuốc thiết yếu, sinh phẩm cho địa phương.

Ngọc Thắng