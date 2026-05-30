Lấy sự hài lòng của người bệnh làm “thước đo” đánh giá cán bộ

Trong lĩnh vực y tế, nơi mỗi quyết định chuyên môn đều gắn với sức khỏe và tính mạng con người, sự hài lòng của người bệnh không chỉ là mục tiêu phục vụ mà còn trở thành thước đo quan trọng phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ đổi mới phong cách phục vụ đến nâng cao chất lượng chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động khám, chữa bệnh.

Những ngày đầu tuần, khu khám bệnh của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc luôn đông bệnh nhân và người nhà đến thăm khám. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh chen chúc, căng thẳng như trước đây, nhiều phụ huynh đánh giá quy trình khám hiện nay thuận tiện, nhanh gọn hơn nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, lấy số tự động, phân luồng khám hợp lý và sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ nhân viên y tế. Chị Nguyễn Thị Hạnh, xã Bình Xuyên chia sẻ: “Điều tôi cảm nhận rõ nhất là thái độ phục vụ của y bác sĩ rất nhẹ nhàng, tận tình. Từ khâu tiếp đón đến điều trị đều được giải thích cụ thể nên gia đình yên tâm hơn”.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng phục vụ.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, bệnh viện xác định thay đổi thái độ phục vụ là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, các khoa, phòng đều triển khai ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Việc khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh được duy trì thường xuyên và trở thành một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, viên chức hằng tháng.

Nhiều năm qua, bệnh viện luôn chú trọng xây dựng môi trường y tế “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, tạo không gian thân thiện cho người bệnh và người nhà. Từ cải tạo cảnh quan, bố trí khu vui chơi cho trẻ em đến cải tiến quy trình khám chữa bệnh, những thay đổi thiết thực ấy đã góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với đội ngũ y tế.

Là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc hiện có quy mô khoảng 500 giường bệnh với nhiều khoa, phòng chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa.

Những năm gần đây, bệnh viện không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật cao nhằm giảm tải cho tuyến trên và giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc có trên 200 lượt khám ngoại trú/ngày. Số bệnh nhân điều trị nội trú trung bình đạt khoảng 465 bệnh nhân/ngày, có thời điểm lên tới 578 bệnh nhân, tương đương 116% công suất sử dụng giường bệnh.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người bệnh trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 luôn đạt trên 98%. Đằng sau những con số ấy là áp lực công việc rất lớn đối với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Bởi vậy, việc lấy sự hài lòng của người bệnh làm tiêu chí đánh giá không đơn thuần là yêu cầu về thái độ phục vụ mà còn là động lực để mỗi cán bộ y tế tự nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức nghề nghiệp.

Bác sĩ CKII Tô Quang Hưng - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết: “Ngoài công tác đánh giá nội bộ, bệnh viện đặc biệt chú trọng tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ người bệnh thông qua hòm thư góp ý, khảo sát điện tử và đường dây nóng. Những phản ánh liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp hay quy trình chuyên môn đều được rà soát, chấn chỉnh kịp thời. Ngược lại, những tập thể, cá nhân được người bệnh ghi nhận, khen ngợi sẽ được biểu dương, xem xét trong công tác thi đua, khen thưởng”.

Trong bối cảnh ngành y đang từng bước chuyển đổi số, bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khám chữa bệnh nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm áp lực cho cán bộ y tế và nâng cao trải nghiệm của người dân. Hệ thống lấy số tự động, trả kết quả xét nghiệm điện tử hay quản lý hồ sơ khám bệnh bằng phần mềm đã góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, minh bạch hơn.

Không chỉ là nơi điều trị bệnh, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc đang từng bước xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế thân thiện, nhân văn, nơi mỗi cán bộ y tế không chỉ giỏi chuyên môn mà còn biết lắng nghe, sẻ chia với người bệnh.

Người dân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc được đón tiếp chu đáo, chuyên nghiệp trong môi trường y tế thân thiện, hiện đại.

Trong hành trình đổi mới của ngành y tế hiện nay, việc lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” đánh giá cán bộ chính là động lực để đội ngũ y bác sĩ không ngừng hoàn thiện mình. Và tại Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc, tinh thần ấy đang được hiện thực hóa bằng những thay đổi cụ thể mỗi ngày, để mỗi người bệnh khi đến khám chữa bệnh đều cảm nhận được sự an tâm, tin tưởng và được phục vụ bằng cả trách nhiệm lẫn y đức của người thầy thuốc.

Thu Thủy