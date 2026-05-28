Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,6%

5 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức sản xuất, tối ưu quy trình vận hành và linh hoạt thích ứng với biến động thị trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Công ty CP Toàn cầu xanh Vina, xã Phùng Nguyên tạo việc làm cho trên 200 lao động với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2026 ước tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 5 tháng tăng 24,7%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực với mức tăng 25,6%. Nhiều nhóm ngành ghi nhận mức tăng khá như sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất đồ uống; sản phẩm từ khoáng phi kim loại; cơ khí, chế tạo máy và phương tiện vận tải. Một số lĩnh vực sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị tăng trưởng cao, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất.

Kết quả trên phản ánh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, góp phần tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Anh Thơ