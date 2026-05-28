"Luồng xanh” tăng tốc hút đầu tư vào khu công nghiệp

Thực hiện cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Phú Thọ chủ động rà soát quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Những chuyển động quyết liệt đang góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo sức hút mới đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngay từ đầu tháng 4/2026, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã triển khai đồng bộ cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” đối với nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, lao động, xây dựng trong các KCN. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, Ban Quản lý các KCN tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xử lý hồ sơ thuộc diện “luồng xanh” ngay trên hệ thống điện tử liên thông.

Tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, các hồ sơ thuộc diện “luồng xanh” được ưu tiên xử lý ngay trên hệ thống điện tử liên thông. Quy trình được rà soát, tinh gọn nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp.

Đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: “Ngay sau khi tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh”, đơn vị đã rà soát toàn bộ quy trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bộ phận chuyên môn nhằm bảo đảm các hồ sơ được xử lý nhanh nhất. Việc triển khai cơ chế này góp phần nâng cao kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Quy trình giám sát tiến độ hồ sơ được công khai, minh bạch, bảo đảm giải quyết nhanh nhưng đúng quy chuẩn pháp lý".

Ban Quản lý các KCN tỉnh đang thực hiện cơ chế “luồng xanh 24 giờ” đối với 5 thủ tục hành chính trọng điểm như điều chỉnh dự án đầu tư, đổi/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, triển khai cơ chế “luồng xanh 50%”, cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với nhiều dự án và thủ tục đầu tư, xây dựng quan trọng.

Các thủ tục hành chính thực hiện “luồng xanh” gồm: Chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh; thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh; cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.

Từ ngày 1/4 - 24/5/2026, Ban Quản lý các KCN đã tiếp nhận và giải quyết 218 hồ sơ (211 hồ sơ thuộc diện “luồng xanh 24 giờ”, 7 hồ sơ thuộc diện “luồng xanh 50%”). Trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Tạo động lực mới trong thu hút đầu tư

Không chỉ đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, Ban Quản lý các KCN tỉnh còn chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế tình trạng phải bổ sung nhiều lần. Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, lao động cũng được phối hợp tháo gỡ kịp thời.

Hiệu quả từ cơ chế “luồng xanh” nhanh chóng được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Điển hình là Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko tại KCN Yên Quang của Meiko Electronics được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ sau 1 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Đức Phương - Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Meiko Electronics chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của tỉnh Phú Thọ và Ban Quản lý các KCN tỉnh trong quá trình triển khai dự án. Các thủ tục hành chính được hướng dẫn cụ thể, xử lý nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, sớm triển khai dự án theo kế hoạch”.

Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh trao Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy ống thép VINAPIPE của Công ty CP ống thép Việt Nam VINAPIPE - thủ tục cấp phép được thực hiện theo cơ chế “luồng xanh”.

Việc triển khai quyết liệt cơ chế “luồng xanh” đang tạo hiệu ứng tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 35 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 1.295 triệu USD, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 87% kế hoạch năm 2026. Đối với đầu tư trong nước, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 9 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 7.984 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 47% kế hoạch năm 2026.

Những kết quả trên cho thấy môi trường đầu tư của Phú Thọ đang ngày càng được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính và triển khai cơ chế “luồng xanh” được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dòng vốn đầu tư.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tăng cường sử dụng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và liên thông điện tử.

Đơn vị cũng sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN trọng điểm.

Thúy Hường