Hạ tầng mở đường cho cực tăng trưởng mới

Những ngày cuối tháng 5, trên nhiều công trường trọng điểm của tỉnh, không khí thi công vẫn hối hả từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng dòng xe chở vật liệu nối dài tạo nên nhịp điệu sôi động của một giai đoạn tăng tốc phát triển mới. Từ các tuyến giao thông kết nối vùng, khu công nghiệp đang mở rộng đến những dự án hạ tầng đô thị, logistics, tất cả đang cho thấy quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, hạ tầng không còn đơn thuần là điều kiện phục vụ phát triển mà đã trở thành đòn bẩy chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương.

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính liên kết vùng cao là điểm cộng của các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhìn lại những năm trước đây, điểm nghẽn lớn nhất của nhiều địa phương trong tỉnh chính là kết nối giao thông và quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp từng đánh giá Phú Thọ có vị trí thuận lợi, nguồn lao động dồi dào nhưng hệ thống hạ tầng chưa thực sự đồng bộ.

Thực tế đó đang dần thay đổi bởi hiện tại, hàng loạt dự án giao thông quan trọng đang được tỉnh tập trung nguồn lực triển khai. Các tuyến kết nối liên vùng, đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với khu công nghiệp, các tuyến trục phát triển đô thị phía nam tỉnh hay hạ tầng logistics đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối mới.

Điển hình như dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000 - Km53+000), có tổng chiều dài 34km, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 9.997 tỷ đồng, hiện đang được triển khai thi công với 4 gói thầu xây lắp. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản đã hoàn thành; mặt bằng đã được bàn giao phục vụ thi công.

Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2027, rút ngắn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Đây là dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Không chỉ giao thông, nhiều khu công nghiệp cũng đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ. Những khu đất từng là đồi gò, vùng sản xuất nhỏ lẻ nay đang được san gạt để chuẩn bị mặt bằng sạch đón nhà đầu tư mới.

Theo đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, điều tỉnh hướng tới hiện nay không chỉ là tăng số lượng dự án mà là thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Muốn làm được điều đó thì hạ tầng phải đi trước một bước.

Đó cũng là lý do thời gian gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Tư duy “làm hạ tầng để mở đường cho phát triển” đang ngày càng rõ nét.

Dự án mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị Mê Linh đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Điều đáng chú ý là câu chuyện hạ tầng ở Phú Thọ hiện nay không còn bó hẹp ở giao thông đơn thuần mà đang chuyển sang tư duy phát triển tổng thể.

Ở nhiều địa phương, cùng với đường giao thông, hệ thống điện, cấp nước, viễn thông, hạ tầng số cũng được đầu tư đồng bộ. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút doanh nghiệp công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng cho biết, mới đây, Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc I có quy mô 235,24ha, nằm trên địa bàn xã Xuân Lãng và Nguyệt Đức đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, trong đó xã Xuân Lãng có hơn 201ha và xã Nguyệt Đức khoảng 33,5ha.

Khu công nghiệp được quy hoạch với ranh giới thuận lợi: Phía Bắc giáp đường Nam KCN Bình Xuyên, phía Đông giáp sông Cà Lồ và tuyến giao thông liên xã, tạo lợi thế rõ nét về kết nối hạ tầng.

Theo định hướng quy hoạch, đây sẽ là khu công nghiệp hỗ trợ đa ngành, được đầu tư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện đại gắn với các tiêu chí bảo vệ môi trường, an ninh và phòng cháy chữa cháy.

Các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư là sản xuất, lắp ráp ô tô; điện tử; cơ khí chế tạo; da giày; công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao, cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ mà tỉnh Phú Thọ đang tập trung thúc đẩy.

Cảm nhận thực tế tại xã Xuân Lãng, nơi vốn có nhiều làng nghề truyền thống, nay đang hình thành cụm công nghiệp mới, thấy nhiều sự đổi thay tích cực. Những tuyến đường rộng mở hơn kéo theo dịch vụ phát triển, nhà ở, cửa hàng, vận tải, thương mại cũng sôi động hơn trước.

Ông Nguyễn Khánh, một người dân sống gần khu vực dự án vừa được quy hoạch chia sẻ: “Mấy năm trước khu này còn vắng lắm, giờ xe cộ đông hơn, nhiều người đến tìm hiểu đầu tư, buôn bán. Người dân cũng kỳ vọng có thêm việc làm và cơ hội phát triển.”

Điều đó cho thấy hạ tầng không chỉ tạo điều kiện thu hút đầu tư mà còn tạo động lực thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Từ thực tế phát triển hiện nay có thể thấy, nơi nào hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nơi đó sức hút đầu tư tăng rõ rệt. Không ít doanh nghiệp hiện lựa chọn địa điểm đầu tư dựa trên tốc độ kết nối giao thông, khả năng tiếp cận logistics, hạ tầng số và chất lượng dịch vụ đi kèm.

Đó cũng là lý do các địa phương đang cạnh tranh rất mạnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tiến độ xử lý thủ tục, chuẩn bị mặt bằng sạch và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Dù đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh về hạ tầng, song tỉnh cũng xác định rõ yêu cầu phát triển phải đi đôi với bền vững.

Nhiều dự án hiện nay được yêu cầu chú trọng yếu tố môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống dân cư và hệ sinh thái. Công tác tái định cư, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng cũng được đặt ra chặt chẽ hơn.

Chia sẻ với phóng viên về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, áp lực phát triển là rất lớn nhưng không thể đánh đổi môi trường và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng trước mắt. Vì vậy, các dự án đều phải được rà soát kỹ về quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và tính hiệu quả lâu dài.

Trong xu thế cạnh tranh hiện nay, hạ tầng hiện đại không chỉ là đường rộng hay khu công nghiệp lớn mà còn phải là hạ tầng xanh, thông minh và bền vững. Đây cũng là nền tảng để Phú Thọ hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics của vùng trung du, miền núi phía Bắc trong giai đoạn tới.

Có thể thấy, phía sau những công trường rộn tiếng máy hôm nay là khát vọng phát triển đang được cụ thể hóa bằng hành động. Khi hạ tầng được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở ra. Và trên những tuyến đường mới đang hình thành ấy, Phú Thọ đang từng bước tạo dựng cực tăng trưởng mới cho tương lai.

Quang Nam - Nguyễn Hoa