Đổi mới từ phát triển nông nghiệp và du lịch

28/05/2026 06:25 GMT+7

baophutho.vn Sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã Toàn Thắng đã từng bước tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội bằng hướng đi đúng đắn: lấy nông nghiệp làm nền tảng, phát triển du lịch làm động lực. Sự kết hợp hài hòa giữa sản xuất nông nghiệp chất lượng cao với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao đời sống người dân và làm thay đổi diện mạo vùng quê.