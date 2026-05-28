Mở đường liên kết vùng, tạo đà phát triển mới

Những ngày qua, giữa công trường rộn rã tiếng máy, khí thế thi công cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nhằm mở rộng không gian phát triển giữa các địa phương trong tỉnh. Những tuyến đường động lực không chỉ nối những vùng đất mà còn mở ra kỳ vọng tăng trưởng, thu hút đầu tư và bứt phá liên kết vùng.

Buổi sáng cuối tháng 5, trên công trường tuyến đường nối từ Quốc lộ 6 đi đường 12B khu vực phía Nam của tỉnh vang rền tiếng động cơ. Ở nhiều mũi thi công, công nhân chia thành từng nhóm khẩn trương làm việc dưới thời tiết nắng gắt. Không khí thi công khẩn trương thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án giao thông Quốc lộ 6 đi đường 12B.

Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân vận hành máy xúc thuộc dự án đường nối Quốc lộ 6 đi đường 12B cho biết: Tuyến đường này hoàn thành sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Người dân có thêm cơ hội phát triển du lịch, buôn bán, lực lượng lao động cũng thuận lợi hơn khi về các khu, cụm công nghiệp làm việc. Chính vì vậy, đơn vị xác định đẩy tiến độ nhanh nhất có thể.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình, Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B có chiều dài 18,18km với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 3/2024, đến nay khối lượng thi công trên tuyến đạt tổng giá trị trên 190,5 tỷ đồng, bằng 52,6% giá trị hợp đồng. Dự án đang tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng, nhà thầu thi công những hạng mục còn lại.

Còn tại Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), hiện đã bàn giao 25,65 km/31,642 km mặt bằng (đạt khoảng 82%). Đến nay, giá trị thi công đạt 644 tỷ đồng, đạt 38,6% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang triển khai thi công đào, đắp nền đường, trải cấp phối đá dăm, một số đoạn đã thảm bê tông nhựa.

Theo đánh giá, những công trình giao thông đang triển khai trên địa bàn tỉnh không chỉ là các dự án giao thông đơn thuần mà còn là dấu hiệu cho thấy tư duy phát triển mới, lấy hạ tầng làm đòn bẩy mở rộng không gian kinh tế, kết nối các khu công nghiệp, khu du lịch và các trục tăng trưởng liên vùng.

Trên thực tế, địa hình miền núi chia cắt, nguồn vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng và áp lực vốn đầu tư là những thách thức lớn trong quá trình triển khai các dự án. Tuy nhiên, từ các đại công trường đang ngày đêm thi công cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc tháo gỡ các “nút thắt”.

Từ giữa năm 2025 đến nay, hàng loạt dự án lớn đang tiếp tục được triển khai và dần đưa vào khai thác như tuyến kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C đi Yên Bái, tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường song song tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu... Những tuyến đường này đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, giảm chi phí logistics và tạo động lực thu hút đầu tư.

Giao thông đang trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới. Nhờ từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng, giai đoạn 2020 - 2025, hệ thống giao thông đối ngoại của tỉnh được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao môi trường đầu tư. Năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 10,52%; tổng vốn FDI đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 64% so với năm trước; vốn đầu tư trong nước đạt gần 260,5 nghìn tỷ đồng.

Không dừng ở các dự án hiện hữu, Phú Thọ đang tiếp tục chuẩn bị hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn. Theo Sở Xây dựng, tỉnh đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 26 dự án giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào các tuyến kết nối cao tốc, đường vành đai, tuyến tránh đô thị, kết nối khu công nghiệp, khu du lịch và nâng cấp các tuyến đường tỉnh hiện có. Trong đó, nổi bật là Dự án xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La có tổng chiều dài 56 km; dự án đường Vành đai 5 vùng Thủ đô; tuyến đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai...

Một số đoạn tuyến Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng cũ kết nối Quốc lộ 12B đang dần hoàn thiện.

Theo đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao thông liên kết vùng đang được tỉnh xác định là khâu đột phá chiến lược để mở rộng không gian phát triển. Tỉnh đang tập trung xây dựng hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết giữa các khu vực và kết nối hiệu quả với các tỉnh trong vùng. Trong quá trình triển khai, tỉnh đặc biệt chú trọng yếu tố đồng bộ giữa giao thông với phát triển đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng logistics. Đây là cơ sở để giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Từ những đại công trường hôm nay và thời gian tới, mạng lưới giao thông hiện đại đang từng bước mở ra. Khi các tuyến kết nối hoàn thiện, không chỉ khoảng cách địa lý được rút ngắn mà dư địa phát triển cũng được mở rộng. Đồng thời, mở lối cho khát vọng phát triển mới của Phú Thọ trên hành trình vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Hồng Trung