Hiệu quả cánh đồng lớn trong sản xuất lúa

Hiện diện tích sản xuất lúa của tỉnh có hơn 147 nghìn ha. Để nâng cao hiệu quả canh tác trên đồng ruộng, việc dồn thửa, đổi ruộng xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã được thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Các cánh đồng lớn tạo đột phá trong thay đổi tư duy, cách làm trên đồng ruộng, theo hướng hàng hóa của người nông dân. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị, hiệu quả trên diện tích gieo cấy.

Thực hiện cánh đồng lớn giúp bà con nông dân thuận lợi sử dụng các dịch vụ cơ giới trong các khâu sản xuất, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế.

Từ năm 2012, các xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên (nay là xã Liên Minh) của huyện Thanh Ba (cũ) đã quyết tâm thực hiện dồn đổi ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn (cánh đồng lớn) để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa theo hướng tập trung.

Sau khi thảo luận, bàn bạc, lấy ý kiến Nhân dân, các xã đã thực hiện phương án “phá đi, xây lại”; toàn bộ diện tích ruộng được phá bỏ bờ bao, gom lại thành 1 vùng, tổ chức cho người dân bốc thăm nhận lại ruộng.

Đồng thời, xã cũng tận dụng tối đa nguồn vốn từ xây dựng nông thôn mới và xã hội hóa để đầu tư xây dựng hạ tầng như kênh mương, đường nội đồng... Từ đó, mỗi xã đã xây dựng được cánh đồng mẫu lớn với diện tích khoảng 200ha.

Việc sản xuất tại cánh đồng lớn được thực hiện theo hướng cùng giống, cùng trà, liền khoảnh, liền vùng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc phòng trừ sâu bệnh, tưới tiêu, thu hoạch và đưa cơ giới vào sản xuất.

Ông Nguyễn Đăng Điền, nông dân xã Liên Minh cho biết: Trước khi xã thực hiện dồn đổi ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn thì việc làm ruộng toàn theo kiểu mạnh nhà ai nhà nấy làm, người cấy sớm, người cấy muộn, nhà thì phun thuốc BVTV, nhà không phun nên sâu, bướm từ ruộng này lại chuyển sang ruộng khác dẫn đến không có hiệu quả.

Không chỉ vậy, nhiều khi muốn thuê máy cày, máy bừa để làm đất cũng khó vì diện tích nhỏ nên họ cũng không muốn làm. Từ khi thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, hầu hết các hộ đồng ý thuê máy móc nên vừa giảm được chi phí thuê, thời gian làm đất, gieo trồng đúng lịch nên bà con nông dân chúng tôi đều phấn khởi.

Nhờ xây dựng cánh đồng lớn, bà con nông dân xã Liên Minh đã tiết kiệm được nhiều chi phí trong cấy lúa.

Thực hiện việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 290 vùng trồng lúa chất lượng cao với diện tích gần 56,4 nghìn ha. Sản xuất trên các cánh đồng lớn đem lại hiệu quả cao khi được áp dụng đồng bộ kỹ thuật và cơ giới.

Theo đó, đa phần các cánh đồng lớn trong tỉnh đều được lựa chọn sản xuất các giống lúa chịu thâm canh cao, có năng suất, chất lượng, được thị trường ưa chuộng. Cơ giới hóa vào các khâu sản xuất trên cánh đồng lớn được đẩy mạnh: Từ khâu làm đất, thu hoạch đạt 100% diện tích; trên 60% cánh đồng lớn được cơ giới hóa khâu gieo mạ, cấy.

Việc áp dụng cơ giới hóa giúp giảm 40% chi phí so với phải thuê lao động thủ công, rút ngắn thời gian sản xuất xuống còn 10-20% so với trước. Qua đó, giải quyết được áp lực về lao động, thời vụ so với sản xuất thủ công truyền thống.

Năng suất lúa trên các cánh đồng lớn tăng bình quân 10-15% so với ngoài mô hình; lợi nhuận thu được tăng khoảng 15% so với phương pháp thủ công, nhỏ lẻ trước đây.

Cánh đồng lớn giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí tối đa trong việc phòng trừ sâu bệnh, tránh được lây lan trên diện rộng, bảo vệ kết quả sản xuất.

Ông Đặng Ngọc Nga, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh đánh giá: Hiệu quả từ các cánh đồng lớn đem lại đã được thể hiện rõ bằng quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất (từ nhỏ lẻ sang tập trung), áp dụng đồng bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa vào đồng ruộng.

Để mô hình cánh đồng lớn được nhân rộng và phát huy hiệu quả hơn nữa, thiết nghĩ cần triển khai các biện pháp đồng bộ từ cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả sản xuất quy mô lớn, tập trung; vận động các hộ dân không còn nhu cầu sản xuất cho thuê, mượn ruộng trong vùng quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn.

Cùng với đó, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân có ruộng sản xuất trên cánh đồng lớn, nhất là tuân thủ chặt chẽ việc cấy cùng giống, cùng trà, áp dụng cùng quy trình chăm sóc, áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất.

Cánh đồng lớn cũng tạo điều kiện cho các HTX dịch vụ nông nghiệp nâng cao vai trò điều hành các khâu dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất; tổ chức các dịch vụ thỏa thuận về cơ giới hóa (làm đất, gieo cấy, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch).

Đồng thời, HTX đóng vai trò cầu nối, ký hợp đồng, hình thành chuỗi liên kết sản xuất với doanh nghiệp trên các cánh đồng lớn. Qua đó, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Quân Lâm