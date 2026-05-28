Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ có đàn bò sữa lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, với tổng đàn 18.200 con, Phú Thọ hiện là địa phương có tổng đàn bò sữa lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Phú Thọ có đàn bò sữa lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Nông dân xã An Nghĩa chăn nuôi bò sữa hiệu quả, sản lượng xuất bán cho doanh nghiệp sữa Vinamilk.

Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh tại các khu vực Vĩnh Phú, Thái Hòa, Tam Đảo, An Nghĩa, Liên Sơn... Việc duy trì liên kết ổn định giữa các hộ chăn nuôi với các doanh nghiệp sữa lớn như Vinamilk, Cô gái Hà Lan đã tạo ra chuỗi cung ứng tiêu thụ ổn định, với sản lượng sữa tiêu thụ khoảng 40 nghìn tấn/năm.

Bò sữa cùng với các loại vật nuôi đặc hữu như dê, lợn bản địa, gà Lạc Sơn, gà nhiều cựa, gà H’Mông, ong mật được xác định là vật nuôi chủ lực của tỉnh.

Việc phát triển đàn bò sữa được định hướng theo mô hình trang trại quy mô lớn, chuỗi khép kín, an toàn sinh học; ứng dụng giải pháp tuần hoàn, đồng thời đảm bảo quy trình sản xuất xanh, tăng giá trị sản phẩm, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường nông thôn.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung du và miền núi phía Bắc Sữa Lớn nhất Phú thọ Nông nghiệp Liên Sơn Bảo vệ môi trường H’Mông Phát triển Chăn nuôi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bảo tồn thiên nhiên vì phát triển bền vững

Bảo tồn thiên nhiên vì phát triển bền vững
2026-05-28 09:08:00

baophutho.vn Phú Thọ được biết đến là vùng đất cội nguồn dân tộc, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Nhưng không chỉ có di sản văn hóa, vùng...

“Thủ phủ” gà chín cựa xứ Mường Xuân Đài

“Thủ phủ” gà chín cựa xứ Mường Xuân Đài
2026-05-27 14:16:00

baophutho.vn Thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn, xã Xuân Đài không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được biết đến là “thủ phủ”...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long