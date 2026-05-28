Phú Thọ có đàn bò sữa lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, với tổng đàn 18.200 con, Phú Thọ hiện là địa phương có tổng đàn bò sữa lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Nông dân xã An Nghĩa chăn nuôi bò sữa hiệu quả, sản lượng xuất bán cho doanh nghiệp sữa Vinamilk.

Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh tại các khu vực Vĩnh Phú, Thái Hòa, Tam Đảo, An Nghĩa, Liên Sơn... Việc duy trì liên kết ổn định giữa các hộ chăn nuôi với các doanh nghiệp sữa lớn như Vinamilk, Cô gái Hà Lan đã tạo ra chuỗi cung ứng tiêu thụ ổn định, với sản lượng sữa tiêu thụ khoảng 40 nghìn tấn/năm.

Bò sữa cùng với các loại vật nuôi đặc hữu như dê, lợn bản địa, gà Lạc Sơn, gà nhiều cựa, gà H’Mông, ong mật được xác định là vật nuôi chủ lực của tỉnh.

Việc phát triển đàn bò sữa được định hướng theo mô hình trang trại quy mô lớn, chuỗi khép kín, an toàn sinh học; ứng dụng giải pháp tuần hoàn, đồng thời đảm bảo quy trình sản xuất xanh, tăng giá trị sản phẩm, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường nông thôn.

Bùi Minh