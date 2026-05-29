“Vết rạch trên vải” giá gần 1,8 triệu euro

Tranh “”Concetto spaziale, Attese“” của Lucio Fontana gồm ba vết rạch dài, đạt 1,79 triệu euro (khoảng 54 tỷ đồng).

Kết quả được ghi nhận trong phiên đấu giá của Modern and Contemporary Art của Sotheby’s Milan, Italy, diễn ra tối 27/5 (giờ địa phương). Sáng tác của Lucio Fontana được gõ búa cao thứ hai tại sự kiện, vượt mức ước tính từ 700.000 đến một triệu euro.

Theo thông tin từ Sotheby’s, tranh ra đời trong khoảng năm 1965-1966, sử dụng màu nước trên vải bố, từng thuộc các bộ sưu tập cá nhân. Trên nền vàng, nghệ sĩ rạch ba đường theo cùng chiều, kích thước gần như tương đồng. Trong tài liệu ở triển lãm của ông năm 2006, tác phẩm được ví như “’một trường năng lượng thuần túy”'. Trong đó, ba vết cắt minh chứng cho sự tự do, dẫn dắt người xem vượt ra khỏi những gì đang nhìn thấy trước mắt.

“”Những vết rạch này nhắc chúng ta rằng theo quan niệm của Fontana, nghệ thuật không bao giờ là điểm kết thúc mà mở ra các chiều kích mới“”, tài liệu ghi.

Bức “”Concetto spaziale, Attese“” có kích thước 65x54 cm. Ảnh: Sotheby’s

Cũng trong buổi đấu giá, một tác phẩm cùng chủ đề của Lucio Fontana được gõ búa 512.000 euro (khoảng 15 tỷ đồng). Nghệ sĩ hoàn thành tranh năm 1960, sử dụng nền màu xanh dương cùng các đường vân của tranh hiện lên rõ nét. Theo nhà đấu giá, với Fontana, vết rạch không phải hành động phá hoại mà để hướng ánh nhìn của người xem đến một “”không gian tự do“”.

Tác phẩm “”Concetto spaziale, Attesa“” cùng chất liệu màu nước trên vải bố. Ảnh: Sotheby’s

Lucio Fontana sinh năm 1899 tại Rosario de Santa Fe, Argentina. Năm 1905, ông cùng gia đình chuyển đến Italy. Giai đoạn 1916-1918, ông tham gia đội quân Italy trong Thế chiến thứ nhất. Năm 1921, Fontana về Argentina, bắt đầu làm các tượng bán thân tại xưởng của cha. Từ năm 1925, ông được giới phê bình đánh giá cao vì loạt tác phẩm điêu khắc trừu tượng, sử dụng những vật liệu khác thường. Nghệ sĩ tổ chức triển lãm đầu tiên tại Galleria del Milione, Milan vào năm 1931.

Thông tin của Sotheby’s cho biết từ năm 1949, Lucio Fontana đã tạo ra loạt tác phẩm có vết rạch. Ông đặt tiêu đề chung là Concetto Spaziale, áp dụng cho hầu hết bức tranh sau này. Ông từng nói: “”Tôi không muốn vẽ một bức tranh mà mong mở ra một chiều không gian mới“”. Fotana từng muốn trở thành một họa sĩ giống ông mình, song nhận ra những thuật ngữ nghệ thuật cụ thể không dành cho bản thân. Năm 1968, nghệ sĩ qua đời tại Comabbio, Italy.

