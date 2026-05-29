Tăng cường tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống PAKN-SKGP

Nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất sáng kiến, giải pháp phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tăng cường triển khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên hệ thống PAKN-SKGP tại địa chỉ https://pakn.dcs.vn

Việc triển khai được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời phát huy vai trò tham gia của người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò của Hệ thống PAKN-SKGP; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hệ thống PAKN-SKGP tại địa chỉ https://pakn.dcs.vn

Cùng với đó, hệ thống tiếp nhận các kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, hạ tầng số, dữ liệu số; các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hiệu quả nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

UBND các xã, phường chủ động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các hội nghị, cuộc họp; phân công cán bộ hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia phản ánh, kiến nghị trên hệ thống theo đúng nội dung, thẩm quyền.

Thông qua Hệ thống PAKN-SKGP, nhiều ý kiến từ cơ sở sẽ được tổng hợp, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Anh Thơ