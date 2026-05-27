Ứng dụng sáng kiến trong sản xuất kinh doanh ở Công ty Điện lực Phú Thọ

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công ty Điện lực Phú Thọ luôn chú trọng, quan tâm đến phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh... Nhiều sáng kiến có giá trị được áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất của đơn vị, góp phần hợp lý hóa sản xuất, giảm chi phí vật tư, nhân công, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công việc, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty Điện lực Phú Thọ xét duyệt các sáng kiến quý I/2026.

Được nhiều người biết đến là “cây sáng kiến” của đơn vị, từ năm 2024 đến nay anh Phùng Đức Hải-chuyên viên công nghệ thông tin đã có 5 đề tài sáng kiến và giải pháp được áp dụng hiệu quả, trong đó có 3 sáng kiến cấp Tổng công ty. Tiêu biểu là sáng kiến “Phần mềm dự báo phụ tải”.

Giải pháp giúp đánh giá kết quả thực hiện và dự báo của tháng hiện tại để kịp thời làm việc với khách hàng điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm sai số trong giới hạn cho phép; đồng thời làm cơ sở tính toán sản lượng dự báo cho các tháng tiếp theo, góp phần nâng cao độ chính xác trong công tác quản lý và kiểm soát số liệu dự báo phụ tải.

Bên cạnh đó, sáng kiến “Xây dựng Module công cụ hỗ trợ tính toán truy thu công tơ sự cố 3 pha 3 biểu giá” cũng mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn, giúp hỗ trợ công tác quản lý, xét duyệt danh mục và xây dựng phương thức cấp điện tối ưu, góp phần giảm tổn thất điện năng trên lưới điện.Là đơn vị sản xuất, kinh doanh, hằng năm, Công ty Điện lực Phú Thọ xác định phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm chi phí sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn cho biết: “Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ và Công đoàn duy trì các hoạt động hưởng ứng “Phong trào thi đua Lao động sáng tạo và Chương trình 10.000 sáng kiến giai đoạn 2025-2028” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc phát động.

Phấn đấu mỗi năm Công ty có từ 25 sáng kiến trở lên. Trong giai đoạn 2025-2028 có 100 sáng kiến (tỷ lệ trung bình 10% trên tổng số CBCNV, người lao động). Phấn đấu có 10% công nhân lao động là tác giả/đồng tác giả của các sáng kiến trong giai đoạn 2025-2028.

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CBCNV. Góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng Công ty Điện lực Phú Thọ thành đơn vị tích cực trong công tác chuyển đổi số số, phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nhân viên Điện lực Yên Lạc tập huấn, trao đổi công tác thu thập dữ liệu trên ứng dụng MegaApp và kiểm tra dữ liệu đồng bộ lên chương trình

Hàng năm, Hội đồng tiếp nhận và xét duyệt sáng kiến của Công ty tổ chức các đợt xét và công nhận sáng kiến cấp cơ sở, thẩm định và đăng ký các sáng kiến, đề tài có tính ứng dụng cao lên hội đồng cấp Tổng công ty và Tập đoàn.

Một số sáng kiến có tính ứng dụng cao: Giải pháp ứng dụng camera nội soi Công nghiệp xoay 360° vào công tác kiểm tra vận hành máy biến áp trạm trụ Compact hợp bộ đang vận hành trên lưới điện; Xây dựng Module công cụ hỗ trợ tính toán truy thu công tơ sự cố 3 pha 3 biểu giá; Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các giải pháp quản lý, vận hành ứng dụng TBA phân phối thông minh tại khu vực đô thị, thành phố...

Hiện các đơn vị trong toàn Công ty đã thực hiện triệt để các thiết bị công nghệ có trong công việc: Sử dụng các thiết bị mới vào công tác quản lý kỹ thuật vận hành: Thực hiện 98.104 lượt đo camera nhiệt; 17.105 lượt đo phóng điện cục bộ, kịp thời phát hiện và xử lý 415 điểm đe dọa sự cố và xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, tham gia các cuộc thi, giải thưởng, hội thi về sáng tạo khoa học công nghệ từ cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương đến cấp Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc,...được các đơn vị duy trì thường xuyên.

Tập trung ứng dụng các thiết bị khoa học mới, phương tiện, công cụ dụng cụ hiện đại để giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Đẩy mạnh công tác sửa chữa, thi công hotline trên lưới điện giảm thời gian mất điện của khách hàng.

Việc phát động và duy trì phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành điện lực có ý nghĩa to lớn trong quá trình lao động sản xuất, quản lý và vận hành an toàn, hiệu quả lưới điện, góp phần xây dựng phát triển địa phương.

Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục phát động phong trào sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành điện, để phát hiện những tài năng sáng tạo, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý đem lại lợi ích thiết thực cho ngành và đất nước.

Thu Hà