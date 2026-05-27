Phú Thọ tăng cường hạ tầng số phục vụ chính quyền địa phương hai cấp

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số từ tỉnh đến cơ sở.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến quý I/2026, toàn tỉnh có 997 trạm 5G, tăng 7,1 lần so với thời điểm tháng 7/2025; 100% khu vực đô thị, khu công nghiệp và trung tâm xã được phủ sóng 5G, không còn thôn lõm sóng. 100% cơ quan được kết nối Internet cáp quang và trang bị máy tính phục vụ công việc.

Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G phục vụ người dân.

Hiện, tỉnh có 3 trung tâm dữ liệu, trong đó 2 trung tâm đạt chuẩn Tier 2; đồng thời từng bước triển khai kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng mật được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số xã, phường vẫn chưa đồng bộ; nhiều thiết bị được đầu tư từ lâu, cấu hình thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.

Hương Giang


