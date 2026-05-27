Mở không gian tăng trưởng mới cho kinh tế số

Trong công tác chuyển đổi số, thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành “mạch dẫn” mới thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất và kết nối thị trường. Tại Phú Thọ, từ các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng Đất Tổ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân đều đang từng bước dịch chuyển lên môi trường số. Không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa, TMĐT còn tạo dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế số địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Các doanh nghiệp trong tỉnh tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại trên nền tảng số, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

“Đưa hàng lên sàn”, hình thành hệ sinh thái kinh tế số địa phương

Những năm gần đây, cùng với tiến trình chuyển đổi số toàn diện, tỉnh Phú Thọ tập trung thúc đẩy phát triển TMĐT như một giải pháp quan trọng nhằm mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương.

Nếu trước đây, hoạt động TMĐT chủ yếu ở các đô thị lớn thì nay, kinh doanh trên môi trường số đã lan rộng tới nhiều hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp và các làng nghề trong tỉnh. Nhiều sản phẩm đặc trưng như bưởi Đoan Hùng, chè Long Cốc, thịt chua Thanh Sơn, mì gạo Hùng Lô, gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung... từng bước hiện diện trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop...

Theo số liệu của ngành Công thương, sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 458 gian hàng với khoảng 1.430 sản phẩm, dịch vụ được đăng tải. Sàn giao dịch không chỉ trở thành kênh quảng bá, tiêu thụ hàng hóa hiệu quả mà còn từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thương mại phục vụ phát triển kinh tế số địa phương.

Thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ 43 doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng các giải pháp TMĐT như bộ giải pháp kinh doanh trực tuyến, bộ nhận diện thương hiệu số, giải pháp bán hàng thông minh. Đồng thời, 135.000 tem điện tử chống hàng giả cũng được hỗ trợ cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo vệ thương hiệu sản phẩm OCOP và nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) cho rằng, việc đưa nông sản lên nền tảng số là xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế hiện nay. Công nghệ số không chỉ là công cụ bán hàng mà còn giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý giữa vùng nguyên liệu với người tiêu dùng cả nước. Đây là bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế số nông thôn.

Không đơn thuần là “đưa hàng lên sàn”, nhiều đơn vị đã chủ động ứng dụng livestream bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và xây dựng website riêng để tăng khả năng cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Lita Foods (xã Thanh sơn) do chị Nguyễn Thị Thu Hoa làm Giám đốc là một trong những minh chứng điển hình cho việc đưa đặc sản địa phương (OCOP) bứt phá mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số và khai thác các kênh bán hàng trực tuyến. Thay vì chỉ phụ thuộc vào hơn 8.000 điểm bán vật lý (nhà hàng, đại lý, tạp hóa), Lita Foods đã xây dựng hệ thống gian hàng chính hãng (Mall) trên các sàn lớn như Shopee, Lazada và đặc biệt là TikTok Shop đã đem lại những con số doanh thu ấn tượng, giúp rút ngắn khoảng cách từ nhà xưởng đến bàn ăn của người tiêu dùng và đa dạng hóa dòng tiền cho doanh nghiệp. Các kênh trực tuyến (Social Media, TMĐT, Livestream và KOC) đã trở thành “bàn đạp” cốt lõi giúp Lita Foods chiếm lĩnh hơn 50% thị phần thịt chua toàn quốc.

Tương tự, HTX sản xuất, chế biến Chè Đá Hen là đơn vị chuyên sản xuất chè xanh. Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX cho biết: “Nhận thức được vai trò của TMĐT trong nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi tích cực quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, có kênh Tiktok cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm và có thể đặt hàng trực tuyến. Việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, TMĐT đã giúp HTX xây dựng được hình ảnh thân thiện với người tiêu dùng và có thêm cơ hội tìm hiểu thị hiếu để từ đó có kế hoạch phát triển, thay đổi phù hợp với yêu cầu thị trường hiện nay”.

Trong khi đó, Công ty TNHH Maika Food tại xã Đào Xá đã chủ động phát triển các kênh bán hàng trên Facebook, TikTok và website thương mại điện tử để quảng bá các sản phẩm trà matcha, hoa quả sấy lạnh đạt chuẩn OCOP 4 sao. Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc công ty cho biết: “Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, TMĐT không chỉ là kênh bán hàng mà còn là công cụ quảng bá thương hiệu hiệu quả. Nhờ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và ứng dụng TMĐT, sản phẩm của Maika Food được nhiều khách hàng ngoài tỉnh biết đến hơn”.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng số, các hoạt động đào tạo kỹ năng TMĐT cũng được đẩy mạnh. Tỉnh đã tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền, đào tạo kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng TMĐT cho hơn 4.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên nông dân, phụ nữ, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đặc biệt, tại Hội chợ Hùng Vương năm 2026, ngành Công thương phối hợp tổ chức 4 phiên livestream trên nền tảng TikTok để quảng bá sản phẩm cho 12 chủ thể với 56 sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Các phiên livestream thu hút hơn 70.000 lượt xem, bán ra gần 1.500 sản phẩm với tổng doanh thu hơn 159 triệu đồng.

Xây dựng TMĐT thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới

TMĐT đang từng bước tạo ra thay đổi rõ nét đối với khu vực nông thôn khi người dân có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm khâu trung gian, chủ động hơn trong sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh với mục tiêu không chỉ tăng số lượng gian hàng hay sản phẩm trên sàn mà quan trọng là nâng cao hiệu quả kinh doanh số, hình thành lực lượng doanh nghiệp số, tiểu thương số tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả tích cực, TMĐT của Phú Thọ hiện vẫn đối diện không ít khó khăn như quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực quản trị số còn hạn chế, logistics chưa đồng bộ và sức cạnh tranh của sản phẩm trên môi trường trực tuyến chưa cao. Nhiều chủ thể sản xuất vẫn thiếu kỹ năng xây dựng thương hiệu số, marketing số hay vận hành gian hàng trực tuyến chuyên nghiệp. Không ít sản phẩm OCOP dù có chất lượng tốt nhưng mẫu mã, bao bì và tiêu chuẩn đóng gói chưa thực sự phù hợp với thị trường TMĐT...

Ông Trần Quốc Bình - chuyên gia kinh tế số khu vực Trung du, miền núi phía Bắc cho rằng, điểm hạn chế lớn hiện nay là nhiều doanh nghiệp địa phương vẫn xem TMĐT như một kênh bán hàng phụ thay vì một cấu phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Ông Bình phân tích: “Muốn TMĐT thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế số, địa phương cần chuyển từ tư duy bán hàng online sang xây dựng hệ sinh thái kinh doanh số đồng bộ, từ dữ liệu khách hàng, logistics, marketing số đến quản trị chuỗi cung ứng”.

Theo định hướng phát triển TMĐT giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hình thành môi trường TMĐT hiện đại, bền vững và gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế số địa phương. Trọng tâm là phát triển hạ tầng số, logistics thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng trực tuyến.

Phú Thọ đặt mục tiêu nâng cao thứ hạng chỉ số EBI, đưa TMĐT trở thành kênh phân phối quan trọng trong phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện môi trường số gắn với chuyển đổi số toàn diện; phát triển hạ tầng TMĐT hiện đại, thanh toán điện tử và khung pháp lý đồng bộ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng. Đồng thời, định hướng phát triển TMĐT theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, tạo giá trị cho cộng đồng và giảm tác động tới môi trường.

Đồng chí Đào Đặng Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp tham gia TMĐT; đồng thời thúc đẩy đào tạo kỹ năng số, livestream bán hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá sản phẩm. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng giao dịch trực tuyến mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả kinh doanh số, hình thành lực lượng doanh nghiệp số và kinh tế số nông thôn.

Một trong những hướng đi giàu tiềm năng hiện nay là thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới đối với nhóm sản phẩm chè, dược liệu, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ. Khi hạ tầng logistics và nền tảng số được hoàn thiện, các sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ hoàn toàn có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các nền tảng TMĐT toàn cầu.

TMĐT đang từng bước trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Phú Thọ từ chiều rộng sang chiều sâu, từ phát triển dựa vào tài nguyên sang tăng trưởng dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng GRDP địa phương, TMĐT không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa mà còn tạo động lực mới cho doanh nghiệp, kinh tế nông thôn và toàn bộ nền kinh tế tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Ngọc Tuấn