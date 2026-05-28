Xuân Lãng: Đưa hiệu quả công việc lên “bảng đo số”

Không còn những đánh giá cảm tính hay chung chung, xã Xuân Lãng đang từng bước xây dựng mô hình hành chính hiện đại với phương châm “đo hiệu quả công việc bằng kết quả thực tế”. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng, từng hồ sơ được số hóa, từng chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính được lượng hóa bằng KPI cụ thể. Đặc biệt, địa phương đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, đưa trợ lý AI bằng robot vào hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Những con số trong báo cáo hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng từ ngày 15/4 đến 15/5/2026 cho thấy rõ hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Trong vòng một tháng, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 991 hồ sơ hành chính trên hệ thống một cửa của tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, toàn bộ 642 hồ sơ phát sinh mới đều được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%, không còn hồ sơ nộp trực tiếp.

Đây không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về hình thức tiếp nhận hồ sơ mà phản ánh rõ hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính địa phương trong môi trường số. Trong số 553 hồ sơ đã giải quyết, có tới 447 hồ sơ được xử lý trước hạn, chiếm hơn 80%; 73 hồ sơ đúng hạn và chỉ 33 hồ sơ quá hạn.

Những con số ấy đang trở thành “thước đo KPI” rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức. Hiệu quả công việc không còn đánh giá qua báo cáo hình thức mà được lượng hóa bằng tiến độ xử lý hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân và khả năng vận hành hệ thống số.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Việc áp dụng KPI trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo áp lực tích cực để cán bộ nâng cao trách nhiệm, chủ động xử lý công việc và hạn chế tình trạng chậm trễ. Mỗi hồ sơ được giải quyết trước hạn cũng đồng nghĩa với việc người dân giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại và tăng niềm tin vào bộ máy chính quyền cơ sở.

Không chỉ dừng ở tiến độ xử lý, xã Xuân Lãng còn thực hiện đồng bộ các chỉ số chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ 100% hồ sơ được số hóa đầy đủ thành phần khi tiếp nhận; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% hồ sơ thu phí trực tuyến. Đây là những chỉ số rất đáng chú ý đối với một trung tâm hành chính cấp xã.

Cán bộ, công chức xã Xuân Lãng chủ động xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình đánh giá KPI thực chất.

Trung tâm hành chính công vận hành trên nền tảng số

Nếu như trước đây, hình ảnh quen thuộc tại bộ phận “một cửa” là cảnh người dân xếp hàng chờ đợi, kê khai giấy tờ thủ công thì nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng, nhiều quy trình đã được tự động hóa và số hóa gần như hoàn toàn. Từ đăng nhập dịch vụ công, xác thực tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến đến tra cứu kết quả đều được hỗ trợ trên môi trường số.

Đặc biệt, xã Xuân Lãng đã đưa vào sử dụng trợ lý AI bằng robot để hỗ trợ người dân đăng ký thủ tục hành chính. Robot AI có thể hướng dẫn người dân các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tra cứu thủ tục, hướng dẫn đăng nhập tài khoản định danh điện tử, giúp người dân thao tác ngay tại trung tâm. Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ hành chính công không chỉ giúp giảm tải cho cán bộ mà còn tạo cảm giác thân thiện, hiện đại đối với người dân khi đến giao dịch.

Báo cáo của Trung tâm cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế: Nhiều người dân chưa thành thạo công nghệ thông tin, không nhớ mật khẩu VNeID, chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thậm chí có người sử dụng điện thoại cấu hình thấp không cài đặt được ứng dụng. Chính vì vậy, việc cán bộ trực tiếp hỗ trợ cùng sự xuất hiện của robot AI đang trở thành “cánh tay nối dài” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công số dễ dàng hơn.

Ứng dụng chuyển đổi số và trợ lý AI bằng robot tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng giúp người dân dễ dàng đăng ký, tra cứu thủ tục hành chính.

Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà là thay đổi tư duy phục vụ

Điểm đáng ghi nhận ở xã Xuân Lãng không chỉ nằm ở việc đầu tư thiết bị hay phần mềm mà còn ở sự thay đổi tư duy quản trị. Khi mọi hồ sơ đều được cập nhật trên hệ thống, tiến độ xử lý được theo dõi theo thời gian thực, từng cán bộ buộc phải nâng cao năng lực thích ứng công nghệ, chủ động học hỏi và chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.

Đồng chí Tràn Đức Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng cho biết: “Chúng tôi xác định cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà còn phải thay đổi tư duy phục vụ Nhân dân. Việc đánh giá cán bộ bằng KPI và ứng dụng AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là bước đi nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và sự hài lòng của người dân.”.

Ông Nguyễn Văn Bình, người dân xã Xuân Lãng chia sẻ: “Giờ làm thủ tục hành chính thuận tiện hơn rất nhiều, cán bộ hướng dẫn tận tình, có cả robot AI hỗ trợ nên người dân chúng tôi dễ thực hiện dịch vụ công trực tuyến hơn trước.”

Từ một trung tâm hành chính công cấp xã, Xuân Lãng đang cho thấy hình ảnh của một chính quyền cơ sở năng động, dám đổi mới và mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào phục vụ người dân. Việc đánh giá cán bộ bằng KPI gắn với kết quả thực tế, cùng với chuyển đổi số đồng bộ và ứng dụng robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn tạo dựng niềm tin của người dân đối với bộ máy chính quyền.

Trong hành trình xây dựng chính quyền số, những mô hình như Xuân Lãng cho thấy: chuyển đổi số sẽ không còn là khẩu hiệu nếu mỗi cán bộ thực sự thay đổi tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cuối cùng trong thời đại mới.

Thu Thủy